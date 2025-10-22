अगर फोन में दिख रहे हैं ये पांच साइन तो समझें हैक हो गया है आपका फोन, तुरंत करें चेक

स्मार्टफोन आज हमारी आईडेंटिटी, बैंकिंग, चैट्स, फोटोज, OTPs, और पर्सनल डेटा से जुड़ा हुआ सबसे पर्सनल गैजेट है. इसी वजह से हैकर्स का सबसे आसान टार्गेट भी स्मार्टफोन ही बनता जा रहा है. प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन हैक होने के बाद भी समझ नहीं पाते कि उनके साथ साइबर अटैक हो चुका है. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका फोन सेफ है या हैक हो चुका है, तो इन सिंपल साइन्स और टिप्स पर ध्यान दीजिए.

Phone अचानक धीमा हो जाए

अगर आपका स्मार्टफोन अचानक लैग करने लगे, ऐप्स बार-बार हैंग होने लगें या फोन दो तीन दिन में ही बहुत स्लो चलने लगे, तो ये मैलवेयर या स्पाईवेयर का साइन हो सकता है.

बैटरी अनयूज़ुअल स्पीड से खत्म होने लगे

नॉर्मल यूज़ में बैटरी पहले जैसा बैकअप दे रही थी लेकिन अब आधे दिन में ही खत्म होने लगे? हो सकता है बैकग्राउंड में कोई हिडन ऐप आपका डेटा साइलेंटली चुरा रहा हो. ऐसे में बैटरी तेजी से ड्रेन होती है और मुश्किल ये है कि आप चाह कर भी नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन हिडन ऐप है जो डेटा चुरा रहा है.

डेटा खुद-ब-खुद ज़्यादा खर्च होने लगे

फोन हैक होने का सबसे बड़ा साइन अनएक्सपेक्टेड डेटा कंज़म्पशन भी होता है. अगर फोन हैकर्स के सर्वर से कनेक्ट हो गया है तो वो लगातार इन्फॉर्मेशन अपलोड करता है. आपके फोन से पर्सनल डेटा रिमोटली हैकर्स तक पहुंचता है और जाहिर है ये आपके ही इंटरनेट पर डिपेंड रहता है. इसे चेक करने के लिए सेटिंग्स में जा कर डेटा यूसेज चेक करें और देखें कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा डेटा खपत कर रहा है.

अननोन ऐप्स खुद इंस्टॉल हो जाएं

अगर आपको ऐसे ऐप्स दिखें जिन्हें आपने डाउनलोड ही नहीं किया, यह क्लियर साइन है कि मैलवेयर ने आपके सिस्टम में एंट्री ले ली है.

पॉप-अप, ऐड्स और ऑटो रीडायरेक्ट्स बढ़ जाएं

ब्राउज़िंग करते समय अचानक ऐड, पॉप-अप, फेक ऑफ़र या एडल्ट साइट खुलने लगे तो समझ जाइए कि फोन हाईजैक होने की कोशिश हो रही है.

कॉल्स, ओटीपी और मैसेज अपने-आप फ़ॉरवर्ड हों

हैकर्स सबसे पहले आपके मैसेज और ओटीपी पर नज़र रखते हैं. अगर फ़ॉरवर्ड टॉगल खुद से ऑन दिखे या कॉल्स ऑटो डाइवर्ट हों तो तुरंत इसे बंद करें और फोन को सिक्योर करें.

फोन गरम रहने लगे (बिना यूसेज के)

अगर फोन आइडल होते हुए भी गरम रहने लगे, तो इसका मतलब है बैकग्राउंड में कोई स्पाइवेयर लगातार चल रहा है. अगर स्पाईवेयर नहीं भी चल रहा है तो मुमकिन है कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो प्रोसेसर और बैटरी पर असर डाल रहा है.

अगर ये साइन मिल रहे हैं तो तुरंत क्या करें?

अननोन ऐप्स अनइंस्टॉल कर दें

फोन को सेफ़ मोड में बूट करके स्कैन करें

प्ले प्रोटेक्ट / एंटीवायरस से फुल स्कैन चलाएं

ब्राउज़र हिस्ट्री, कुकीज़ और परमिशन्स रीसेट करें

सारे पासवर्ड तुरंत बदलिए (मेल, यूपीआई, सोशल लॉगिन, बैंक)

ज़रूरत पड़े तो फ़ैक्टरी रीसेट करें (बैकअप लेना न भूलें)

