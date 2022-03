Google Maps से चुटकियों में पता करें किसी भी ट्रेन का Live Status, जानिए क्या है पूरा तरीका

Google ने साल 2019 में Google Maps में तीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फीचर्स को ऐड किया था. इस फीचर से यूजर्स रियल टाइम में लंबी दूरी वाली ट्रेन का स्टेटस, 10 शहरों के लिए बस का ट्रैवल टाइम को चेक कर सकते हैं. ये पब्लिक और ऑटो-रिक्शा के लिए भी रास्ता सजेस्ट करता है.

लाइव ट्रेन स्टेटस से आप ट्रेन के टाइम को पता करने के अलावा शेड्यूल, डिले स्टेटस और दूसरी जानकारियां ऐप के जरिए ले सकते हैं. इसके लिए कई थर्ड पार्टी ऐप्स भी उपलब्ध हैं. Google Maps उन यूजर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है जिनके डिवाइस में स्टोरेज कम है और वो किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनोलड नहीं करना चाहता है.

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस फीचर को Where is My Train ऐप के साथ मिलकर लॉन्च किया था. इस ऐप को अब गूगल ने खरीद लिया है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि Google Maps के जरिए ट्रेन स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है तो उसका पूरा तरीका यहां पर बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- बिना इंटरनेट काम करता है Google का ये फीचर, जानें इस्तेमाल करने का आसान तरीका

Google Maps के इस फीचर को यूज करने के लिए आपके पास एक्टिव गूगल अकाउंट होना चाहिए. इसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन पर Google Maps को ओपन करना है. फिर आप सर्च बार में डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम दें.

इसके बाद आपको ट्रेन आइकन पर क्लिक करना होगा. ये ऑप्शन उस रूट में चलने वाली सभी ट्रेनों के बारे में बताएगा. आप जिस ट्रेन का भी लाइव स्टेट चेक करना चाहते हैं उसपर आपको क्लिक करना होगा. इस फीचर से यूजर्स पूरे रूट के लिए ट्रेन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं.

Google Maps के अलावा दूसरे थर्ड पार्टी ऐप से भी ट्रेन रूट को चेक किया जा सकता है. आप वेबसाइट की मदद से भी ये कर सकते हैं.