Driving License में ऐसे करें एड्रेस चेंज, घर बैठे हो जाएगा काम, जानें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका

How to change the address on a Driving License: अगर आपका परमानेंट एड्रेस बदल गया है तो आप Driving License पर भी इसे चेंज करवा सकते हैं. इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.

30 जुलाई 2022,

गाड़ी चलाने के लिए Driving License की जरूरत होती है. Driving License का यूज एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी किया जा सकता है. अगर आपने भी परमानेंट एड्रेस को चेंज किया है तो आपको Driving License में भी एड्रेस को चेंज करवाने की जरूरत है. इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. यहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं. इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. इसके लिए आपको Form 33 पर एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, नया एड्रेस प्रूफ, वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. इसके अलावा भी राज्य के अनुसार दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे चेसिस ऑफ इंजन की पेंसिल प्रिंट, स्मार्ट कार्ड फी की जरूरत पड़ सकती है. इन डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी अपने डिवाइस में सेव कर लें. इसके बाद आपको Parivahan Sarathi की वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने स्टेट को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद कॉन्टैक्ट लेस ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस के साथ एक मेन्यू ओपन होगी. इसमें सेa आपको Apply for Change of Address ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. आपको Instructions for Application Submission पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. इसके बाद continue बटन पर क्लिक करें. यहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करना होगा. फिर आपको get DL details बटन को हिट करना होगा. इसमें दिए गए ऑप्शन में से Change of Address का ऑप्शन सेलेक्ट करें. इसके बाद नए एड्रेस और कैप्चा कोड को एंटर कर सब्मिट बटन पर क्लिक करें. फिर जिस पेज पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है उस पेज को प्रिंट कर लें. इसके बाद आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और फी पे करना है. पेमेंट हो जाने के बाद Print Receipt ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लें या इसे सेव कर लें और सभी डिटेल्स को वेरिफाई कर लें.