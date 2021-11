Voter ID कार्ड में बदलवाना चाहते हैं पता? ये आसान तरीका आएगा काम

Voter ID कार्ड काफी जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसे इलेक्शन कार्ड भी कहा जाता है. इसे आप पहचान पत्र के तौर पर यूज कर सकते हैं. इसमें व्यक्ति का नाम, पता, उम्र जैसी जानकारियां होती हैं. Voter ID कार्ड का मेन यूज वोट डालने के लिए किया जाता है.

Voter ID कार्ड से आप इलेक्शन में हिस्सा लेकर अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं. अगर आप इसमें अपना पता बदलवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. इसके लिए आपको हम यहां पर पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.

Voter ID कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने के लिए आपको सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल www.nvsp.in पर लॉगइन करना होगा. यहां पर साइन इन कर लें. अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप नए अकाउंट के लिए साइन-अप कर सकते हैं. इसमें दिए गए ऑप्शन में से आपको Migration to another place पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद अगर आप दूसरी कांस्टीट्यूएंसी में मूव किए हैं तो आपको Migration outside your constituency पर क्लिक करना होगा. अगर आप एक ही कांस्टीट्यूएंसी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको Migration within your constituency पर क्लिक करना होगा. इसमें आपको नाम, जन्मतिथि, राज्य, परमानेंट और करेंट एड्रेस जैसी सभी जरूरी जानकारियां देनी होगी.

ऑप्शनल सेक्शन में आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना होगा. इसके बाद सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस, फोटोग्राफ और प्रूव ऑफ Age अपलोड करना होगा. अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को ऑनलाइन सब्मिट कर दें.

इसके बाद आपको डिक्लेरेशन ऑप्शन को भरकर कैप्चा नंबर डालना होगा. फिर आपने जो जानकारी दी है उसको वेरिफाई कर लें और सब्मिट टैब पर क्लिक कर दें.