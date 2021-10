Flipkart पर पहले करें शॉपिंग बाद में करें पेमेंट, ऐसे उठाएं इस सर्विस का फायदा

Flipkart पर सेल चल रही है. इसमें कई प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर बेचा जा रहा है. कई बार ऐसा होता है कि हम बजट कम होने की वजह से कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं पाते हैं. इसके लिए भी कंपनी एक सॉल्यूशन देती है. Flipkart Pay Later से आप प्रोडक्ट को अभी खरीद कर बाद में पेमेंट कर सकते हैं.

यहां पर आपको Flipkart Pay Later को एक्टिवेट करने और उसको यूज करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि Flipkart Pay Later फिलहाल सिर्फ फ्लिपकार्ट प्ल्स मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध है.

आप इस फीचर के लिए फ्लिपकार्ट मोबाइल ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट ऐप अपने एंड्रॉयड या आईओएस फोन में इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद आपको ऐप में अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा.

लॉगिन हो जाने के बाद आपको माय अकाउंट के ऑप्शन में जाना होगा. यहां पर Flipkart Pay Later के ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद आपको Activate Now बटन पर क्लिक करना होगा. अगली स्क्रीन पर आपको फिर से Activate Now बटन पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आपको यहां पर फॉर्म को भरना होगा. इसमें आपको पैन कार्ड और आधार डिटेल्स के जरिए Flipkart Pay Later KYC को कंप्लीट करना होगा.



आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इसे वेरिपाई करके सबमिट कर दें. एक बार एप्लीकेशन अप्रूव हो जाने के बाद Flipkart Pay Later सर्विस आपके अकाउंट के लिए एक्टिवेट हो जाएगी. शुरूआत में कंपनी 5,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट देती है. ये समय के साथ बढ़ता है.