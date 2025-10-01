scorecardresearch
 

ऑनलाइन सेल का काला सच, जल्दबाजी के चक्कर में लोग खरीद रहे हैं महंगे सामान, यहां मिलेगी असली डील

क्या आप भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से फेस्टिव सीजन के दौरान शॉपिंग कर रहे हैं? Amazon और Flipkart से लेकर तमाम वेबसाइट्स पर बंपर सेल है. लेकिन क्या आपने ऑफलाइन स्टोर्स पर चेक किया है? आइए जानते हैं कैसे कंपनियां आपको डिस्काउंट ट्रैप फंसाती हैं.

ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से बेहतर डील ऑफलाइन स्टोर्स पर
Amazon और Flipkart पर फेस्टिव सेल चल रही है. डील्स और डिस्काउंट की भरमार है. लेकिन कई बार लोग डिस्काउंट के नाम पर ऑनलाइन महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीद लेते हैं. वजह ये भी है कि आपको जो डिस्काउंट दिखाया जाता है दरअसल वो MRP पर होता है. 

कोई भी प्रोडक्ट सेल पर आने के बाद से ही MRP से कम दाम में मिलता है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्मार्टफ़ोन की MRP 50 हज़ार रुपये है तो मुमकिन है वो स्मार्टफ़ोन सेल पर आते ही 45 हज़ार रुपये का मिल रहा हो. 

ई-कॉमर्स कंपनियां बड़ी चतुराई से आपको ये दिखाती हैं कि वो 50 हजार रुपये वाला फोन 25 हजार में दे रही हैं यानी उस पर 50% का डिस्काउंट है. लेकिन सच्चाई कुछ और है.

काउंटडाउन टाइमर का खेल

इतना ही नहीं, कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आपको टाइमर भी दिखेगा. ये काउंटडाउन टाइमर दरअसल इसलिए लगाया गया होता है कि कस्टमर को लगे कि अगर अभी नहीं खरीदा तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा.

ज्यादातर बार ऐसा होता है कि आपने प्रोडक्ट खरीद लिया और कुछ दिनों बाद भी वो उतने का ही मिल रहा है जितने में आपने लिया था या उससे भी सस्ता. 

ऑनालइन सेल फ्रॉड

ऑनलाइन सेल में फ़्रॉड भी खूब होते हैं. कई बार फेक वेबसाइट्स के लिंक लोगों को भेजे जाते हैं. इतना ही नहीं ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट पर ऑनलाइन 40 हज़ार रुपये का मिल रहा है वही प्रोडक्ट ऑफ़लाइन 30 हज़ार रुपये का मिल रहा होता है. 

ऑफ़लाइन मार्केट को ना करें इग्नोर 

किसी भी प्रोडक्ट पर बेहतर डील पाने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा. सबसे पहले तीन-चार बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जा कर उस प्रोडक्ट की क़ीमत चेक करें और समझें की डिस्काउंट के बाद वो कितने का मिल रहा है. 

आम तौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा कार्ड ऑफर्स मिलते हैं. नो कॉस्ट ईएमआई पर भी छूट मिलती है. सबकुछ मिला कर जितना डिस्काउंट मिल रहा है उसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले कर रख लें. 

क्रोमा, विजय सेल्स और रिलायंस डिजिटल जैसे ऑफलाइन स्टोर्स भी फेस्टिव सीजन के दौरान आकर्षक ऑफर्स चलाते हैं. इनके अलावा भी दूसरे ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी स्मार्टफोन्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर बंपर डील्स मिलती हैं. 

एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स इन दिनों ऑफलाइन स्टोर्स पर ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं. 

ऑफलाइन स्टोर्स पर कैसे पाएं ऑनलाइन से बेटर डील?

अच्छी तरह से ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर रिसर्च के बाद आप ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स का रूख करें. स्टोर पर जा कर आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूछें और बताएं कि ये ऑनलाइन डिस्काउंट पर कितने का मिल रहा है. ज्यादातर बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन स्टोर वाले कहते हैं कि ऑनलाइन खरीदी गई चीजें नकली होती हैं और वॉरंटी क्लेम करने में दिक्कत होती है. हालांकि ऐसा नहीं है. ट्रस्टेड ई-कॉमर्स से खरीदे गए प्रोडक्ट पर वॉरंटी आसानी से क्लेम कर सकते हैं और नकली भी नहीं होते हैं. 

आपको ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर जा कर ऑनलाइन ऑफर्स के बारे में बताना है. कई रिटेल स्टोर्स आपको ऑनलाइन से कुछ कम कीमत पर सामान दे देंगे. इतना ही नहीं ऑफलाइन स्टोर्स आपको कई गिफ्ट्स भी देंगे. मसलन, अगर आप फोन खरीद रहे हैं तो टेंपर्ड ग्लास और कवर फ्री मांग सकते हैं. 

फेस्टिव सीजन के दौरान खास तौर पर ऑफलाइन स्टोर्स अब काफी दिलचस्प डील्स लाते हैं. कार्ड ऑफर वहां भी आप क्लेम कर सकते हैं जो ऑनलाइन मिलता है. यहां तक No cost emi का भी ऑप्शन आपको ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर मिल जाएगा.

पुराने प्रोडक्ट्स एक्सचेंज 

कई ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पुराना प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं. खास तौर पर कई स्टोर्स पुराने स्मार्टफोन्स अच्छी कीमत पर आपसे खरीदेंगे. इसलिए Cashify या दूसरे ट्रेड इन प्लेटफॉर्म पर चेक करने के बाद आप पुराने गैजेट को एक्स्चेंज कराने के लिए ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी जा सकते हैं. ऑनलाइन सर्विसेज के मुकाबले ऑफलाइन आपका पुराना फोन ज्यादा महंगे में बिक जाएगा. 
 

