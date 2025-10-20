Diwali के दौरान अगर मोबाइल फ़ोन फट जाए तो तुरंत क्या करें? ये 5 इमरजेंसी टिप्स याद रखें

दीवाली में रोशनी, पटाखों और भीड़-भाड़ के बीच मोबाइल फ़ोन अगर अचानक धुआं देने लगे, चिंगारी निकले या फट जाए, तो घबराने की बजाय कुछ ज़रूरी कदम तुरंत उठाने होते हैं. गलत रिएक्शन नुकसान बढ़ा सकता है, इसलिए ये 5 इमरजेंसी टिप्स याद रखें.

1. फ़ोन को हाथ न लगाएँ, दूरी बना लीजिए

फ़टते समय मोबाइल से ज़हरीला धुआं, चिंगारी और गर्म टुकड़े बाहर निकलते हैं. उसे उठाने, फेंकने या हाथ लगाने की कोशिश बिल्कुल न करें. बस 2–3 मीटर की दूरी बना लें और बाकी लोगों को भी दूर हटा दें.

2. पानी मत डालिए, रेत या मिट्टी इस्तेमाल करें

मोबाइल की बैटरी (Lithium-Ion) की होती है और इसपर पानी डालना खतरनाक हो सकता है यहां तक की विस्फोट बढ़ सकता है. अगर आग लगी है तो रेत, मिट्टी या सूखे कपड़े से ढक दें ताकि आग और ऑक्सीजन न मिले.

3. पास में कपड़े, परदे या पटाखों को तुरंत हटाएं

मोबाइल में धुंआ निकल रहा है या ब्लास्ट हो गया है तो इसके बाद चिंगारियां नज़दीकी कपड़ों, परदों या पटाखों को पकड़ सकती हैं. सबसे पहले आसपास से जलने वाली चीज़ें दूर फेंक दें ताकि बड़ा हादसा न हो.

4. धुआं फैल रहा हो तो घर की खिड़कियां खोल दें

बैटरी जलने पर बनने वाला धुआं नाक और फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है. तुरंत खिड़किया खुलवाएं, पंखा चलाएं और कमरे की हवा बाहर जाने दें.

5. जले हुए फ़ोन को डस्ट बिन में न फेंकें, E Waste में जमां कराएं

ब्लास्ट के बाद बैटरी कुछ घंटों तक दोबारा गर्म हो सकती है. इसलिए उसे मेटल के बर्तन में ठंडा होने दें. बाद में ऑफिशियल e-waste सेंटर या सर्विस सेंटर में जमा कराएं. कूड़ेदान में फेंकना और जलाना सख़्त मना है, क्योंकि स्मार्टफोन के कुछ कॉम्पोनेंट्स रिसाइकल नहीं हो पाते हैं ऐसे में पर्यावरण का भारी नुकसान होता है.

एक एक्स्ट्रा टिप ये भी है कि दूर से दूसरे स्मार्टफोन से जलते हुए फोन की वीडियो बना लें और फोटो लें. जूम करके नजदीक की फोटो आ सकती है. ऐसे इसलिए, क्योंकि कई बार बिना आपकी लापरवाही के भी स्मार्टफोन जल या फट जाते हैं. ऐसे में क्लिक की गई फोटोज और वीडियोज आप कंपनी को दिखा सकते हैं ताकि रिप्लेसमेंट मिल सके.

