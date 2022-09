iPhone में भी लॉक कर सकते हैं ऐप्स, बहुत आसान है तरीका, करनी होगी ये सेटिंग

How To Lock App in iPhone: ऐपल आईफोन भले ही प्रीमियम प्राइस पर आता हो, लेकिन इसमें आपको एंड्रॉयड वाले कई फीचर्स नहीं मिलते हैं. ऐसा ही एक फीचर है ऐप्स लॉक है. यानी आप iPhone पर अलग से ऐप्स को लॉक नहीं कर सकते हैं. इसका एक जुगाड़ जरूर है, जिसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं.

iPhone Tips: आसानी से लॉक कर सकते हैं ऐप्स