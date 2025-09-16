Amazon और Flipkart Sale के नाम पर स्कैमर्स कर सकते हैं आपका अकाउंट खाली, ऐसे बचें

Amazon और Flipkart हर साल दिवाली के मौके पर सबसे बड़ी सेल चलाते हैं. Amazon Great Indian Festival Sale और Flipkart Big Billion Days Sale शुरू होने में अभी एक हफ्ता बचा है, लेकिन डील्स के बारे में कंपनी ने अभी से ही बताना शुरू कर दिया है. इसी के साथ साइबर फ्रॉड्स भी ऐक्टिव हो गए हैं और आपकी गाढ़ी कमाई लूटने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं.

दरअसल WhatsApp और दूसरे ऐप्स के ज़रिए लोगों के पास Sale और Deals से जुड़े स्क्रीनशॉट्स और लिंक्स आ रहे हैं. इनमे 1 रुपये तक के फोन को 20 हजार, 40 हजार रुपये में देने की बात की जा रही है. ज्यादातर लोग इन स्क्रीनशॉट्स और लिंक्स पर आंख मूंद कर भरोसा भी कर रहे हैं.

AI के ज़रिए इन दिनों Amazon और Flipkart जैसी दिखने वाली वेबसाइट्स और स्क्रीनशॉट्स बनाने काफी आसान हो चुके हैं. मुश्किल ये है कि अब सही और ग़लत में पहचान करना मुश्किल हो चुका है. लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे आप सेल से जुड़े फेक स्क्रीनशॉट्स और लिंक्स कैसे पहचान कर ठगी होने से ख़ुद को बचा सकते हैं.

Sale के दौरान आपको WhatsApp पर कई फॉर्वर्डेड मैसेज दिखेंगे जहां Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ही दिखने वाली वेबसाइट्स का लिंक होगा. क्लिक करते ही सेल पेज खुलेगा और आपको लुभावने ऑफर्स दिखेंगे. क्लिक करके पेमेंट तक का पेज वैसा ही खुलेगा जैसे असली वेबसाइट्स का होता है.

पेमेंट करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपके साथ ठगी हो गई है. इसलिए जरूरी है कि किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले ज़रूर चेक करें वो असली है या नकली. ज्यादा जरूरी हो तो लिंक पर क्लिक ही ना करें. ख़ुद से Amazon या Flipkart पर जा कर ऑफर्स चेक कर सकते हैं.

सेल के दौरान सोशल मीडिया पर भी भ्रामक ऑफर्स, फर्जी स्क्रीनशॉट्स और फेक लिंक वायरल हो रहे होते हैं. यहां भी आपको इसी तरह के ऑफर्स के बारे में बताया जाता है जो देखने में बिल्कुल असली जैसा ही लगता है. लेकिन इस तरह के लिंक्स और स्क्रीनशॉट्स पर भरोसा ना करें.

AI की वजह से अब किसी भी शॉपिंग वेबसाइट्स को क्लोन करना बेहद आसान हो चुका है. यानी Amazon, Flipkart, Myntra और Ajio जैसी पॉपुलर वेबसाइट्स और ऐप का क्लोन बना कर लोगों से ठगी की जाती है. Sale के दौरान लोग जल्दबाजी में होते हैं कि कहीं डील्स मिस ना हो जाएं. इसी चक्कर में लोग फर्जी लिंक्स पर क्लिक करके अपन गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं.

