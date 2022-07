12 महीने के लिए फ्री में मिलेगा YouTube Premium का सब्सक्रिप्शन, जानिए क्या है तरीका

YouTube पर वीडियो AD से काफी लोगों को दिक्कत आती है. वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube पर एड को स्किप किया जा सकता है. एड फ्री एक्सपीरियंस के लिए कंपनी यूजर्स को YouTube Premium सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहती है.

इसके लिए आपको महीने में 169 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, आप एक साल तक के लिए फ्री में YouTube Premium सब्सक्रिप्शन का आनंद ले सकते हैं. इसके लिए आपको कंपनी के रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा.

YouTube के रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा लेकर आप सालभर के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री में ले सकते हैं. कंपनी इस प्रोग्राम के जरिए अन्य यूजर्स को भी YouTube Premium सब्सक्रिप्शन का हिस्सा बनाना चाहती है.

ये भी पढ़ें:- Google पर भूल कर भी ना सर्च करें ये चार चीजें, जेल जाने की आ सकती है नौबत!

YouTube Premium सब्सक्रिप्शन के जरिए आप लगभग 1,500 रुपये बचा सकते हैं. हालांकि, अगर आपको रेफर किया गया है तो आप YouTube Premium सब्सक्रिप्शन को फ्री में नहीं ले सकते हैं. पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 12 लोगों को इसे रेफर करना होगा.

यानी हर एक नया यूजर जो आपके रेफरल कोड से साइनअप करेगा उसके लिए आपके एक महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा. इसके लिए आपको सबसे पहले YouTube एंड्रॉयड ऐप को ओपन करना है. इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर में मौजूद प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है.

इसके बाद आपको Your Premium benefits ऑप्शन पर जाना है. इसमें आपको Get up to 12 bonus months का ऑप्शन एक URL के साथ मिलेगा. इसे आप कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. ये पेज आपकी रिवॉर्ड एक्टिविटी को भी ट्रैक करेगा.

YouTube iOS ऐप के लिए रेफरल प्रोग्राम नहीं दिया जा रहा है. इसकी वजह इन ऐप सब्सक्रिप्शन में इशू हो सकती है. ये रेफरल प्रोग्राम अगले साल यानी 2023 के मई महीने तक चलेगा.