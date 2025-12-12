scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

XElectron ने लॉन्च किए पोर्टेबल मॉनिटर, 11 हजार से कम है शुरुआती कीमत

XElectron ने पोर्टेबल मॉनिटर की नई सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में आपको दमदार फीचर्स वाले पोर्टेबल मॉनिटर मिलेंगे. ये मॉनिटर मेटल बॉडी के साथ आते हैं और इनमें किकस्टैंड मिलता है. कंपनी ने अलग-अलग स्क्रीन साइज वाले मॉनिटर लॉन्च किए हैं, जो प्लग एंड प्ले कनेक्टिविटी फीचर के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इन मॉनिटर की खास बातें.

Advertisement
X
XElectron ने अलग-अलग स्क्रीन साइज में लेटेस्ट मॉनिटर को लॉन्च किया है. (Photo: XElectron)
XElectron ने अलग-अलग स्क्रीन साइज में लेटेस्ट मॉनिटर को लॉन्च किया है. (Photo: XElectron)

XElectron ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए भारत में नए मॉनिटर्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Arzopa  सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें अलग-अलग स्क्रीन साइज वाले मॉनिटर मिलेंगे. इस लाइन-अप में कंपनी ने 14-inch, 15.6-inch, 16.1-inch और 17.3-inch डिस्प्ले वाले मॉनिटर लॉन्च किए हैं. 

ये मॉनिटर्स Full HD IPS डिस्प्ले के साथ आते हैं. कंपनी की मानें, तो इसमें 178 डिग्री व्यूइंग ऐंगल मिलता है. वहीं सीरीज के 16.1-inch साइज वाला मॉनिटर 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. 

दमदार फीचर्स के साथ आता है

Arzopa सीरीज के मॉनिटर मेटल बॉडी के साथ आते हैं. इनमें बिल्ट-इन किकस्टैंड दिया गया है, जिसकी मदद से आप एंगल एडजस्टमेंट कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल आप एक्सटेंडेड डिस्प्ले, मिरर स्क्रीन या सेकेंडरी मॉनिटर के तौर पर कर सकते हैं. ये मॉनिटर पतले और पोर्टेबल डिजाइन के साथ आते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Redmi Note 15 Launch Date
Xiaomi भारत में लॉन्च करेगा 108MP कैमरे वाला फोन, कितनी होगी कीमत 
Ubon Breakfast Maker
Ubon ने लॉन्च किया गजब प्रोडक्ट, अकेले निपटा देगा पूरे किचन का काम 
देसी कंपनी लाई सस्ता 5G फोन, मिलेगी 16GB तक रैम, इतनी है कीमत  
POCO C85 5G
POCO का सस्ता 5G फोन लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा  
Starlink
भारत में Starlink लॉन्च की तैयारी, इतने हजार रुपये का है रिचार्ज  

यह भी पढ़ें: Xiaomi ला रहा 108MP कैमरे वाला Redmi फोन, जल्द होगा भारत में लॉन्च

इनका इस्तेमाल मोबाइल या हाईब्रिड सिस्टम्स के साथ बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है. इसमें डुअल  USB-C पोर्ट और एक HDMI पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है. इसे आप सिर्फ प्लग एंड प्ले तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी. इस मॉनिटर से आप स्मार्टफोन, कैमरा और गेमिंग कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं. 

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

XElectron के मॉनिटर IPS डिस्प्ले के साथ आते हैं. इसमें आपको 14-inch, 15.6-inch, 16.1-inch और 17.3-inch डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है. ये डिवाइस मेटल बॉडी के साथ आता है, जिसमें किकस्टैंड मिलता है. कनेक्टिविटी के लिए डुअल USB-C और HDMI इनपुट के साथ आता है. इसमें स्पीकर इंटीग्रेटेड है. 

यह भी पढ़ें: Ubon ने लॉन्च किया गजब का ब्रेकफास्ट मेकर, अकेला करेगा तीन मशीनों का काम

कितनी है कीमत? 

इन मॉनिटर्स को आप ऐमेजॉन से खरीद सकते हैं. मॉनिटर के 14-inch वाले वेरिएंट की कीमत 10,790 रुपये है. वहीं 15.6-inch वाले वेरिएंट की कीमत 11,499 रुपये, 16.1-inch (60 Hz) की कीमत 12,999 रुपये, 16.1-inch (144Hz) वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये और 17.3-inch वाला वेरिएंट 15,999 रुपये का है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement