XElectron ने लॉन्च किए पोर्टेबल मॉनिटर, 11 हजार से कम है शुरुआती कीमत

XElectron ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए भारत में नए मॉनिटर्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Arzopa सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें अलग-अलग स्क्रीन साइज वाले मॉनिटर मिलेंगे. इस लाइन-अप में कंपनी ने 14-inch, 15.6-inch, 16.1-inch और 17.3-inch डिस्प्ले वाले मॉनिटर लॉन्च किए हैं.

और पढ़ें

ये मॉनिटर्स Full HD IPS डिस्प्ले के साथ आते हैं. कंपनी की मानें, तो इसमें 178 डिग्री व्यूइंग ऐंगल मिलता है. वहीं सीरीज के 16.1-inch साइज वाला मॉनिटर 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है.

दमदार फीचर्स के साथ आता है

Arzopa सीरीज के मॉनिटर मेटल बॉडी के साथ आते हैं. इनमें बिल्ट-इन किकस्टैंड दिया गया है, जिसकी मदद से आप एंगल एडजस्टमेंट कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल आप एक्सटेंडेड डिस्प्ले, मिरर स्क्रीन या सेकेंडरी मॉनिटर के तौर पर कर सकते हैं. ये मॉनिटर पतले और पोर्टेबल डिजाइन के साथ आते हैं.

यह भी पढ़ें: Xiaomi ला रहा 108MP कैमरे वाला Redmi फोन, जल्द होगा भारत में लॉन्च

इनका इस्तेमाल मोबाइल या हाईब्रिड सिस्टम्स के साथ बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है. इसमें डुअल USB-C पोर्ट और एक HDMI पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है. इसे आप सिर्फ प्लग एंड प्ले तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी. इस मॉनिटर से आप स्मार्टफोन, कैमरा और गेमिंग कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं.

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

XElectron के मॉनिटर IPS डिस्प्ले के साथ आते हैं. इसमें आपको 14-inch, 15.6-inch, 16.1-inch और 17.3-inch डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है. ये डिवाइस मेटल बॉडी के साथ आता है, जिसमें किकस्टैंड मिलता है. कनेक्टिविटी के लिए डुअल USB-C और HDMI इनपुट के साथ आता है. इसमें स्पीकर इंटीग्रेटेड है.

यह भी पढ़ें: Ubon ने लॉन्च किया गजब का ब्रेकफास्ट मेकर, अकेला करेगा तीन मशीनों का काम

कितनी है कीमत?

इन मॉनिटर्स को आप ऐमेजॉन से खरीद सकते हैं. मॉनिटर के 14-inch वाले वेरिएंट की कीमत 10,790 रुपये है. वहीं 15.6-inch वाले वेरिएंट की कीमत 11,499 रुपये, 16.1-inch (60 Hz) की कीमत 12,999 रुपये, 16.1-inch (144Hz) वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये और 17.3-inch वाला वेरिएंट 15,999 रुपये का है.

---- समाप्त ----