Musk ने Twitter डील को किया होल्ड तो इस शख्स ने की कंपनी खरीदने की पहल, Tesla के CEO ने किया रिएक्ट

अरबपति Elon Musk और Twitter डील को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. इसमें कई सारे मोड़ आ रहे हैं. माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Twitter की डील को फिलहाल Elon Musk ने होल्ड कर दिया है. इसके बाद रैपर Snoop Dogg ने इसे खरीदने की पेशकश कर दी है.

फेमस रैपर Snoop Dogg ने मस्क के ट्विटर डील को होल्ड करने के बाद उन्होंने ट्वीट करके "may have to buy Twitter" लिखा है. यानी वो ट्विटर खरीदना चाहते हैं. मस्क भी इस बातचीत का हिस्सा बन गए. उन्होंने इसके रिप्लाई में फायर इमोजी ट्वीट किया है.

Twitter खरीदने के बाद मस्क इसमें क्या सब बदलाव करेंगे ये वो बता चुके हैं. उनके ट्विटर टाइमलाइन इसमें बदलाव के आइडिया को देखा जा सकता है. इसको लेकर रैपर Snoop Dogg ने भी अपना विजन शेयर किया है.

May have 2 buy Twitter now. — Snoop Dogg (@SnoopDogg) May 13, 2022

Twitter के बॉस बनने पर रैपर कंपनी के लिए कई नए रूल्स को सेट करेंगे. इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस करने से लेकर सभी के अकाउंट को वैरिफाइड करना तक शामिल है. इसके अलावा वो एरोप्लेन में फ्री इंटरनेट भी देना चाहते हैं.

इससे पहले Elon Musk ने कहा था कि ट्विटर की लीगल टीम की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है. ये नोटिस उन्हें नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के उल्लंघन के लिए भेजा गया है. उन्होंने बताया है कि उन्होंने कंपनी के बोट चेक करने के सैंपल साइज को पब्लिक में बता दिया इस वजह से उन्हें नोटिस मिला है.

Twitter को Tesla के CEO Elon Musk 44 बिलियन डॉलर में खरीदना चाहते हैं. ये डील अभी पूरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा वो इसमें कई बदलाव करेंगे. इसमें एक बदलाव अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के अकाउंट को रिस्टोर करना भी शामिल है.