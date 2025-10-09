scorecardresearch
 

Paytm ने लॉन्च किया AI Soundbox, दुकानदार अब बोल कर मैनेज कर पाएंगे पूरा हिसाब

Paytm AI Soundbox: पेटीएम ने एक नया AI पावर्ड साउंडबॉक्स लॉन्च किया है. इसमें डुअल स्क्रीन है और इनबिल्ट AI Assistant दिया गया है. कंपनी के मुताबिक अब Paytm का अप्रोच AI फर्स्ट हो रहा है.

Paytm AI Soundbox (Photo: Paytm)
Paytm ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) पावर्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है. मुंबई के एक कॉन्फ़्रेंस में Paytm फाउंड विजय शेखर शर्मा ने का है कि 2025 में पेटीएम में खूब AI इनोवेशन हो रहा है और पेटीएम भी AI की तरफ़ शिफ्ट हो रहा है. 

AI पावर्ड साउंडबॉक्स लॉन्च के साथ ही विजय शेखर शर्मा ने ये भी कहा कि AI टूल्स के लिए कंपनी एक सेपरेट ब्रांड लॉन्च कर सकती है. उन्होंने Amazon का एग्जांपल दिया और कहा कि जैसे Amazon का Prime सर्विस प्रीमियम ऑफरिंग के लिए है, लेकिन अभ Prime एक स्टैंडअलोन ब्रांड बन चुका है. 

क्या है Paytm AI Soundbox?

दुकानों पर आपने पेमेंट सॉल्यूशन के तौर पर QR कोड वाला साउंडबॉक्स देखा होगा. मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पेमेंट हो जाता है. पेटीएम और फोनपे के बॉक्स ज़्यादातर शॉप्स पर दिखते हैं. 

Paytm का नया AI साउंडबॉक्स में इनबिल्ट AI असिस्टेंट दिया गया है. इसमें 11 लोकल लैंग्वेज का सपोर्ट भी है. ये रियल टाइम सवालों के जवाब देगा. पेमेंट से लेकर मर्चेंट्स के लिए इसमें मनी ट्रैकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

इसमें एक ख़ास बटन दिया गया है जिसे प्रेस करके मर्चेंट्स या दुकानदार ट्रांजैक्शन से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे. इसमें इनबिल्ट स्क्रीन भी दी गई है. पेटीएम के मुताबिक़ AI साउंडबॉक्स में दिए गए AI Assistant और स्क्रीन के जरिए मर्चेंट्स आसानी से अपना बिजनसे मैनेज कर पाएंगे. 

Paytm AI Soundbox एंड्रॉयड बेस्ड है और इसमें दो डिस्प्ले यूज़ किए गए हैं. इस पर QR कोड सहित कार्ड टैप करके भी पेमेंट किया जा सकेगा.

Paytm ने ये भी कहा है कि कंपनी अब कई AI फर्स्ट प्रोडक्ट्स लेकर आने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत AI साउंडबॉक्स से की जा रही है. छोटे बिज़नेस के लिए AI साउंडबॉक्स हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ बोल कर मर्चेंट्स पूरा लेखा जोखा हासिल कर पाएंगे. 

