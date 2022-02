Nokia ने लॉन्च किए दो अफोर्डेबल TWS ईयरफोन, ENC के साथ मिलते हैं दमदार फीचर्स

Nokia Go Earbuds 2+ और Nokia Go Earbuds 2 Pro लॉन्च हो गए हैं. दोनों ही ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स को कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है. ब्रांड का दावा है कि इन TWS की बैटरी लाइफ 24 घंटे तक है. इसमें 10mm का ड्राइवर मिलता है, जो ईयरफोन को एक्स्ट्रा Bass देता है. दोनों ही TWS में आपको ENC (Environmental Noise Cancellation) फीचर मिलता है. ये IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं.

Nokia Go Earbuds 2+ और Nokia Go Earbuds 2 Pro की कीमत

नोकिया के Go Earbuds 2+ और Nokia Go Earbuds 2 Pro फिलहाल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट नहीं हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो Nokia Go Earbuds 2+ की कीमत 39.99 डॉलर (लगभग 3 हजार रुपये) और Nokia Go Earbuds 2 Pro की कीमत 44.99 डॉलर (लगभग 3,400 रुपये) है. इन्हें आप ब्लैक और वाइट दो कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं.

स्पेसिफिकेशन्स

Nokia Go Earbuds 2+ और Go Earbuds 2 Pro दोनों में ही आपको 10mm neodymium ड्राइवर मिलते हैं, जो इनमें एक्स्ट्रा BASS देते हैं. इन दोनों ही ईयरफोन में Bluetooth v5.2 मिलता है, जिसकी मदद से आप इन्हें विभिन्न डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं.

इसमें Google की फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी मदद से इन्हें तेजी से Android डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं. इन TWS में ENC फीचर मिलता है, जिसकी मदद से यूजर्स कॉल के वक्त बैकग्राउंड नॉइस को सुन सकते हैं. नोकिया की मानें तो Go Earbuds 2+ और Go Earbuds 2 Pro दोनों में 24 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है.

इनके केस में 300mAh की बैटरी लगी है, जबकि हर ईयरबड में 40mAh की बैटरी मिलती है. TWS को फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है, जबकि चार्जिंग केस को आप 2 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं. इसमें आपको टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है.