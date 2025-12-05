HMD ने लॉन्च किए दो फोन्स, 1000 रुपये से कम है कीमत, मिलेंगे कॉल रिकॉर्डिंग समेत कई फीचर

HMD ने भारतीय बाजार में दो नए फीचर फोन्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने HMD 101 और HMD 100 को इंट्रोड्यूस किया है, जो ब्रांड के लेटेस्ट फीचर फोन्स हैं. HMD 101 में कंपनी ने 1000mAh की बैटरी दी है, जो 2.7W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसमें Unisoc 6533G प्रोसेसर दिया गया है.

और पढ़ें

ये डिवाइस S30+​ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में फोन 7 घंटे का टॉक टाइम ऑफर करता है. ब्रांड के दोनों ही फोन्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

कितनी है कीमत?

HMD 101 और HMD 100 को कंपनी ने 949 रुपये की इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च किया है. ये फोन्स सिंगल रैम और स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन में आते हैं. हालांकि, कंपनी की वेबसाइट पर HMD 101 की कीमत 1,049 रुपये है. फोन का MRP 1199 रुपये है. ये कीमत फोन के 4MB RAM + 4MB स्टोरेज वेरिएंट की है.

वहीं HMD 100 का MRP 1099 रुपये है, जो 8MB RAM + 4MB स्टोरेज वेरिएंट की है. इस फोन को आप ब्लू, ग्रे और टील कलर में खरीद सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Nokia जैसा फोन लेकर आई HMD, कीमत 4 हजार रुपये से भी कम, दमदार हैं फीचर्स

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

HMD 101 और HMD 100 में आपको S30+ OS मिलता है. दोनों ही फोन्स में 1.77-inch का डिस्प्ले दिया गया है, जो 160x128 Pixel रेज्योलूशन और 4:5 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आते हैं. HMD के नए हैंडसेट्स में Unisoc 6533G प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 4MB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है.

यह भी पढ़ें: HMD T21 टैबलेट भारत में लॉन्च, मिलेगा 4G वॉयस कॉलिंग फीचर, इतने रुपये है कीमत

हालांकि, HMD 101 में स्टोरेज एक्सपैंड करने की सुविधा मिलती है. आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 32GB तक बढ़ा सकते हैं. HMD 101 में 4MB की और HMD 100 में 8MB की रैम मिलती है. कंपनी ने HMD 101 में 1000mAh की बैटरी और HMD 100 में 800mAh की बैटरी दी है.

दोनों ही फोन्स में 2.7W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इन फोन्स में 3.5mm का हेडफोन जैक, एक माइक्रो USB पोर्ट और बिल्ट-इन FM रेडियो मिलता है. HMD 101 में कंपनी ने MP3 प्लेयर और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी दिया है.

---- समाप्त ----