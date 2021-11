Amazon App Quiz: इन आसान सवालों के जवाब देकर आप जीत सकते हैं 20 हजार रुपये

आज का Amazon Daily App Quiz लाइव हो चुका है. इस Quiz के जरिए Amazon 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. अगर आप Amazon के इस Quiz को जीतते हैं तो आपके Amazon Pay बैलेंस में कंपनी 20,000 रुपये देगी.

अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड है तो आपको कुछ आसान सवालों का जवाब देना होगा. Quiz में ज्यादातर 5 सवाल होते हैं. आप इसमें भाग लेकर इन सवालों के जबाव दे सकते हैं. Quiz प्राइज जीतने के लिए आपको सभी पांच सवाल के सही जवाब देने होंगे.

Amazon Daily App Quiz के क्वेश्चन्स जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं. ये Quiz Amazon के एंड्रॉयड और आइओएस दोनों मोबाइल ऐप के लिए उपलब्ध है.

Amazon Daily App Quiz में विनर का फैसला जनरली लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. यहां पर आपको आज के पांच सवाल और उससे जवाब बता रहे हैं. आप इसकी मदद से Amazon Pay बैलेंस में 20,000 रुपये जीत सकते हैं.

इसमें आज का पहला सवाल ये है कि Harmanpreet Kaur और Jemimah Rodrigues दोनों Women's Big Bash League 2021 के किस फ्रैंचाइजी के लिए खेल रही हैं. इसका जवाब Melbourne Renegades है.

बाकी के सवाल और उसके जवाब-

James Bond की मूवी No Time to Die में Ben Whishaw ने किस फेमस कैरेक्टर का किरदार निभाया है---Q

19 नवंबर 1828 जन्म लेने वाली Manikarnika ने गंगाधर राव से शादी की थी, वो कहां के महाराजा थे---Jhansi

This is the Erasmus Bridge found in which European city---Rotterdam

और आखिरी सवाल

This is a Red Curry Noodle Soup prepared in the style of which cuisine---Thai cuisine.