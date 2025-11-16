scorecardresearch
 

Feedback

सस्ता हो गया Pixel 10, अब इतनी रह गई है कीमत, मिलते हैं ये AI फीचर्स

Pixel 10 5G स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है. अब इस हैंडसेट की कीमतों में भारी कटौती कर दी गई है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा, AI फीचर्स और कई अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Google Pixel 10 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. (Photo:google.com/ )
Google Pixel 10 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. (Photo:google.com/ )

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज आपको एक खास डील के बारे में बताने जा रहे हैं. Google Pixel 10 स्मार्टफोन को काफी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है.  Pixel 10 में कई अच्चे फीचर्स और AI फीचर्स मिलते है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें फास्ट चार्जर और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है. कंपनी की तरफ से AI फीचर्स भी दिए हैं.  

Pixel 10 पर पूरे 11,352 रुपये बचाने का मौका मिल रहा है. दरअसल, इस स्मार्टफोन को अगस्त महीने में लन्च किया था और अब इस हैंडसेट की कीमत Amazon.in पर सस्ते दाम में मिल रहा है. 

ईकॉमर्स पर मिल रहा ऑफर 

सम्बंधित ख़बरें

OnePlus 15 vs Pixel 10
OnePlus 15 या Google Pixel 10, 70 हजार रुपये में कौन-सा फोन खरीदें 
Google Pixel 9 Pro
सस्ता हुआ Google Pixel 9 Pro, अब इतनी रह गई है कीमत  
google pixel watch 4
भारत में Pixel Watch 4 की सेल शुरू, तीन महीने पहले हुई थी लॉन्च  
Google Pixel 9
Google Pixel 9 पर बंपर ऑफर, बस इतनी रह गई है कीमत, मिलता है पावरफुल प्रोसेसर और दमदार कैमरा 
Google Pixel 9a
Google Pixel 10a का डिजाइन लीक, कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी कंपनी 

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon.in पर यह हैंडसेट 68,638 रुपये में लिस्टेड है. लॉन्चिंग के दौरान इसकी कीमत 79,990 रुपये थी. ऐसे में इस हैंडसेट पर 11352 रुपये कम कर दिए हैं. 

यह भी पढ़ें: OnePlus 15 या Google Pixel 10, 70 हजार रुपये में कौन-सा फोन खरीदें

बैंक ऑफर्स का फायदा भी मिलेगा. 

OnePlus 10 के साथ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं. चुनिंदा बैंक के कार्ड का यूज करके 3 हजार रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है. यह गूगल का लेटेस्ट हैंडसेट है. 

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स 

Google Pixel 10 में  6.3-inch OLED डिस्प्ले दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स और 3000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 का यूज किया है. 

Advertisement

Google Pixel 10 का प्रोसेसर 

Google के Pixel 10 स्मार्टफोन में इन हाउस प्रोसेसर Tensor G5 चिपसेट का यूज किया है, जिसके साथ 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. इसमें  4970mAh की बैटरी और 30w का चार्जर मिलता है.  

यह भी पढ़ें: Google Pixel 9 पर बंपर ऑफर, बस इतनी रह गई है कीमत, मिलता है पावरफुल प्रोसेसर और दमदार कैमरा

Google Pixel 10 का कैमरा सेटअप 

Pixel 10 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें प्राइमरी 48-megapixel का कैमरा, जो मैक्रो फोकस के साथ आता है. सेकेंडरी कैमरा 13-megapixel का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस है. साथ ही तीसरा कैमरा 10.8-megapixel टेलीफोटो कैमरा है, जो 5× ऑप्टिकल जूम के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंह के लिए 10.5-megapixel दिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement