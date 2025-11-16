सस्ता हो गया Pixel 10, अब इतनी रह गई है कीमत, मिलते हैं ये AI फीचर्स

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज आपको एक खास डील के बारे में बताने जा रहे हैं. Google Pixel 10 स्मार्टफोन को काफी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है. Pixel 10 में कई अच्चे फीचर्स और AI फीचर्स मिलते है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें फास्ट चार्जर और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है. कंपनी की तरफ से AI फीचर्स भी दिए हैं.

Pixel 10 पर पूरे 11,352 रुपये बचाने का मौका मिल रहा है. दरअसल, इस स्मार्टफोन को अगस्त महीने में लन्च किया था और अब इस हैंडसेट की कीमत Amazon.in पर सस्ते दाम में मिल रहा है.

ईकॉमर्स पर मिल रहा ऑफर

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon.in पर यह हैंडसेट 68,638 रुपये में लिस्टेड है. लॉन्चिंग के दौरान इसकी कीमत 79,990 रुपये थी. ऐसे में इस हैंडसेट पर 11352 रुपये कम कर दिए हैं.

बैंक ऑफर्स का फायदा भी मिलेगा.

OnePlus 10 के साथ बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं. चुनिंदा बैंक के कार्ड का यूज करके 3 हजार रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है. यह गूगल का लेटेस्ट हैंडसेट है.

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स

Google Pixel 10 में 6.3-inch OLED डिस्प्ले दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स और 3000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 का यूज किया है.

Google Pixel 10 का प्रोसेसर

Google के Pixel 10 स्मार्टफोन में इन हाउस प्रोसेसर Tensor G5 चिपसेट का यूज किया है, जिसके साथ 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. इसमें 4970mAh की बैटरी और 30w का चार्जर मिलता है.

Google Pixel 10 का कैमरा सेटअप

Pixel 10 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें प्राइमरी 48-megapixel का कैमरा, जो मैक्रो फोकस के साथ आता है. सेकेंडरी कैमरा 13-megapixel का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस है. साथ ही तीसरा कैमरा 10.8-megapixel टेलीफोटो कैमरा है, जो 5× ऑप्टिकल जूम के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंह के लिए 10.5-megapixel दिया है.

