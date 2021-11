T20 WC: टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर, सेमीफाइनल में भिड़ेंगी ये 4 टीमें, जानें कब-किसका मैच

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, सेमीफाइनल के लिए आखिरी चार टीमों का चयन हो गया है और अब किसका-किससे मुकाबला होगा ये भी साफ हो गया है.

भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. रविवार को अफगानिस्तान पर न्यूजीलैंड की जीत के बाद टीम इंडिया का सफर खत्म हुआ.



टी-20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल हैं. अब 10 नवंबर, 11 नवंबर को सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे और फिर 14 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा.



कब-किसका मैच?



10 नवंबर: सेमीफाइनल 1 – इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड

11 नवंबर: सेमीफाइनल 2 – ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान





सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें



पाकिस्तान- 5 मैच, 5 जीत

ऑस्ट्रेलिया- 5 मैच, 4 जीत, 1 हार

इंग्लैंड- 5 मैच, 4 जीत, 1 हार

न्यूजीलैंड- 5 मैच, 4 जीत, 1 हार

We have our Men's #T20WorldCup 2021 semi-finalists 🔥



Australia, England, New Zealand and Pakistan! pic.twitter.com/l85eefLmKH