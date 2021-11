India vs Namibia Live Streaming: भारत और नामीबिया के बीच मैच आज, मोबाइल और TV पर यहां देखें लाइव

India vs Namibia Live Streaming, Ind vs Nam Match Hotstar: टी-20 वर्ल्ड कप में आज (सोमवार) यानी 08 नवंबर को भारत बनाम नामीबिया (Ind vs Nam Live Score) के बीच फाइनल लीग मैच खेला जाएगा. दोनों देश सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं. विश्व कप में न्यूजीलैंड ने बीते दिन अफगानिस्तान को हराकर भारत की बची उम्मीदों को भी झटका दे दिया था. भारत और नामीबिया (India vs Namibia Match Today) के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में शाम 7:30 बजे मैच की शुरुआत होगी.

टी-20 वर्ल्ड कप (T-20 World Cup) में भारत (India) की शुरुआत काफी खराब रही. टीम पहले दो मैच हारकर ही सेमीफाइनल की रेस से लगभग-लगभग बाहर हो गई थी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan and New Zealand) ने पहले दो मैचों में भारत को धूल चटाई थी. हालांकि, बाद में भारतीय टीम (Team India) ने स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान को बड़े अंतर से पराजित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अब टीम इंडिया नामीबिया (India vs Namibia Live Updates) के खिलाफ आज का मैच बड़े अंतर से जीतकर वतन वापस लौटना चाहेगी.

भारत के खिलाफ नामीबिया (India vs Namibia Score, Streaming) लीग मैच का आखिरी मुकाबला है. नमीबिया (Namibia) को अभी तक विश्व कप में सिर्फ स्कॉटलैंड के खिलाफ ही जीत हासिल हुई है. हालांकि, नमीबिया ने टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है. नमीबिया टीम इंडिया (Namibia India Match Today) के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी.

1- ICC Men's T20 World Cup 2021, India vs Namibia match start?

भारत और नामीबिया (India vs Namibia) के खिलाफ सोमवार, 8 नवंबर को टी-20 मैच होगा.

2- कहां खेला जाएगा India vs Namibia मैच?

भारत और नामीबिया (India vs Namibia Match Stadium) के बीच आज दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला होगा.

3- भारत और नमीबिया मैच का समय? India vs Namibia Match Time

- भारत और नामीबिया के बीच यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

4- कहां देख सकेंगे भारत और नमीबिया के बीच मैच लाइव? India vs Namibia Match Live Streaming Channel

भारत और नामीबिया (India vs Namibia Match) के बीच आज का मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर लाइव दिखाया जाएगा.

5- भारत और नमीबिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

अगर आपको आज होने वाले भारत और नामीबिया (India vs Namibia Live Streaming) के बीच के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (Ind vs Nam Live) देखनी है तो फिर टीवी के अलावा मोबाइल ऐप (Watch India vs Namibia Match on Mobile) पर भी देख सकेंगे. दरअसल, डिज्नी+ हॉटस्टार ऐप (Disney+ Hotstar App) पर मैच का लाइव प्रसारण होगा.