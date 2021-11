T20 WC, Afg Vs Nz: ‘ओ पालन हारे…’, AFG के लिए दुआओं का अंबार, पूर्व क्रिकेटर ने शेयर किया वीडियो

T20 WC, Afg Vs Nz: टी-20 वर्ल्डकप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर हर किसी की नज़र है. रविवार को होने वाले इस मैच पर ही टीम इंडिया का टी-20 वर्ल्डकप में भविष्य टिका है. अगर अफगानिस्तान इस मैच को जीत जाता है, तब टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. ऐसे में आज पूरा भारत ही अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट करता दिख रहा है.



टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी ट्विटर पर एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें अफगानिस्तान के कई खिलाड़ियों की तस्वीर है और “ओ पालनहारे...” गाना बज रहा है. सिर्फ आकाश चोपड़ा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर हर कोई अफगानिस्तान के सपोर्ट में कुछ ना कुछ कर रहा है.



कई लोगों ने अपना प्रोफाइल नाम बदला है, कोई प्रोफाइल फोटो बदल रहा है. वहीं, जब से पता लगा है कि अब टीम इंडिया की किस्मत अफगानिस्तान के हाथ में है तब से अफगानिस्तान को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

Team india sending Afghanistan against New Zealand be like #NZvAfg pic.twitter.com/PwGMxSm1ZU — f.u.n.n.y.a.s.f.u.c.k (@prakhar2602) November 5, 2021

Indians on their way to support Afghanistan against NZ today. #NZvAFG pic.twitter.com/e9cljCc5i4 — Tina Das 🇮🇳🇦🇫 (@TinaDas17569611) November 7, 2021

People wanting Afghanistan to win today board the train 🔊#NZvAFG pic.twitter.com/okEjatC8bW — DK (@DineshKarthik) November 7, 2021

गौरतलब है कि अगर अफगानिस्तान की टीम रविवार के मैच में न्यूजीलैंड को हराती है, तब टीम इंडिया को सोमवार के मैच में नामीबिया को हराना होगा. ऐसे में उसका सेमीफाइनल का रास्ता पक्का हो सकता है. लेकिन अगर अफगानिस्तान इस मैच में हार जाती है, तब टीम इंडिया का सफर इस टी-20 वर्ल्डकप में यही खत्म होगा.



अफगानिस्तान की टीम ने पिछले कुछ साल में काफी इम्प्रूव किया है. उसके पास राशिद खान, मुजीब उर रहमान, मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ी हैं, ऐसे में किसी भी तरह के उलटफेर की उम्मीद की जा सकती है.