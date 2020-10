फ्रेंच ओपन: जोकोविच 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में, लाल बजरी पर नडाल की बराबरी

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर 14वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी की. उधर, दो बार की विंबलडन चैम्पियन पेट्रा क्वितोवा ने आठ साल बाद रोलां गैरो में अंतिम आठ में जगह बनाई.

अपने 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में लगे जोकोविच ने रूस के 15वें वरीय करेन खाचनोव को दो घंटे 23 मिनट तक चले मैच में 6-4, 6-3, 6-3 से हराया. यह रोलां गैरो पर उनकी कुल 72वीं जीत है और 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर उन्होंने नडाल के रविवार को बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी की. वह यहां लगातार 11वीं बार अंतिम आठ में पहुंचे हैं और इस तरह से ओपन युग में उन्होंने अपने रिकॉर्ड को नए मुकाम पर पहुंचाया.

जोकोविच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में 47वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं और वह इस मामले में रोजर फेडरर (57) के बाद दूसरे स्थान पर हैं. वह अगले दौर में स्पेन के पाब्लो कारेनो बस्टा से भिड़ेंगे.

Just keeps winning 💪@DjokerNole defeats Khachanov 6-4 6-3 6-3 to reach a 14th quarter-final in Paris and tie Rafael Nadal for the most all-time.#RolandGarros pic.twitter.com/dSDwMQEKTM