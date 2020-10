फ्रेंच ओपन: नडाल सेमीफाइनल में, 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब से दो जीत दूर

स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में जगह बना ली. उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इटली के 19 साल के जानिक सिनर को 7-6(4), 6-4, 6-1 से मात दी.

राफेल नडाल रोलां गैरो पर 13वीं बार सेमीफाइनल में पहुंच गए. अब 34 साल के इस धुरंधर का मुकाबला अर्जेंटीना के 12वीं सीड डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा. ये वही श्वार्ट्जमैन है, जिन्होंने पिछले महीने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में नडाल को मात दी थी.

रोलां गैरो पर नडाल का ये 100वां मैच था. यह उनकी रिकॉर्ड 98वीं जीत रही. यहां अब तक उन्होंने दो ही मुकाबले गंवाए हैं.

Simply Stunning 👏 In his 100th career match at #RolandGarros , @RafaelNadal returns to a 13th SFs defeating Sinner 7-6(4), 6-4, 6-1. pic.twitter.com/7OzxSouBIG

13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के प्रयास में जुटे नडाल कामयाब रहे तो फ्रेंच ओपन में खिताब से उनकी मेजर ट्रॉफियों की संख्या 20 हो जाएगी और वह रोजर फेडरर के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाएंगे.

रोलां गैरो के बादशाह 12 बार के चैम्पियन नडाल को इटली के 19 साल के जानिक सिनर से शुरू में चुनौती मिली, लेकिन इसके बाद उन्हें 7-6 (4), 6-4, 6-1 से मैच जीतने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. सर्द हवाएं चल रही थीं और ऐसे में यह मैच स्थानीय समयानुसार रात लगभग एक बजकर 30 मिनट पर खत्म हुआ.

इससे पहले अर्जेंटीना के 12वें वरीय श्वार्ट्जमैन ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में यूएस ओपन चैम्पियन और रोलां गैरो में दो बार के उपविजेता डोमिनिक थीम को पांच सेट तक चले कड़े मुकाबले में 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), 6-2 से हराया था.

He's even got jokes. There's nothing he can't do 😉@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/Y9E7OcVS4g