आज से शारजाह में महिला T20 चैलेंज: सुपरनोवाज की निगाहें खिताबी हैट्रिक पर

भारतीय महिला क्रिकेट की बेहतरीन खिलाड़ियों के अलावा इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं. बुधवार से शारजाह में तीसरे महिला टी20 चैलेंज का आगाज हो रहा है. सभी मैच शारजाह में खेले जाएंगे. पहला मैच शाम 7 बजकर 30 मिनट से खेला जाएगा.

इस टूर्नामेंट में 4 मैच होंगे, जिसमें 3 टीमें मौजूदा चैम्पियन सुपरनोवाज, पिछले साल की उपविजेता वेलोसिटी और ट्रेलब्लेजर्स भाग लेंगी. ये तीनों टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी, जिसके बाद 9 नवंबर को फाइनल होगा. टूर्नामेंट में श्रीलंका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की खिलाड़ी भी भाग ले रही हैं.

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम सुपरनोवाज ने अब तक पिछले दोनों टूर्नामेंट में अपने सभी मैच जीते हैं. वह अपने अभियान की शुरुआत मिताली राज की अगुवाई वाले वेलोसिटी टीम के खिलाफ करेगी और उसकी निगाह लगातार तीसरा खिताब जीतने पर टिकी रहेगी.

हरमनप्रीत पिछले टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थीं. उन्होंने तीन मैचों में से दो में अर्धशतक जमाए. फाइनल में उनकी 37 गेंदों पर 51 रनों की पारी ने जीत में अहम भूमिका निभाई थी. भारत की टी20 कप्तान अपनी शानदार फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगी. इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया में महिला टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने लचर प्रदर्शन किया था. हरमनप्रीत ने 5 मैचों में 6.00 की औसत से रन बनाए, जिसका खामियाजा भारत ने भुगता और उसे उपविजेता से संतोष करना पड़ा.

The three captains are all set for the #JioWomensT20Challenge.



Are you?



Tune in at 7.30 PM IST, November 4 on @StarSportsIndia | @mandhana_smriti | @ImHarmanpreet | @M_Raj03 pic.twitter.com/N7EcdkjXme