IPL: BCCI ने जारी की 'प्ले ऑफ' मुकाबलों की डेट, जानें शेड्यूल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पहला क्वालिफायर और फाइनल दुबई में होगा, जबकि बाकी दो प्ले ऑफ मैच अबुधाबी में खेले जाएंगे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने रविवार को इसका ऐलान किया.

क्वालिफायर-वन शीर्ष दो टीमों के बीच होगा, जो 5 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि फाइनल 10 नवंबर को होगा. अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में 6 नवंबर को एलिमिनेटर खेला जाएगा, जो तीसरे और चौथे स्थान की टीमों के बीच होगा, यहां 8 नवंबर को दूसरा क्वालिफायर भी खेला जाएगा. सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होंगे.

NEWS - The #Dream11IPL 2020 Playoffs and Final to be played from 5th November to 10th November, 2020 in Dubai and Abu Dhabi.



More details here - https://t.co/8Zyx1hEBx0 pic.twitter.com/eiMqNaQA7b