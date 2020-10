IPL: कोहली बोले- अगले दोनों मैच जीतकर टॉप-2 में रह सकती है RCB

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली ने डेथ ओवरों में मुंबई इंडियंस (MI) की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी टीम 20 रन पीछे रह गई. आरसीबी को 6 विकेट पर 164 रन पर रोकने के बाद मुंबई ने 5 गेंदें बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने 14 रन देकर 3 विकेट लिये.

आरसीबी के बल्लेबाज आखिरी 5 ओवरों में 35 रन ही बना सके. कोहली ने कहा,‘आखिरी 5 ओवरों में अजीब सी बल्लेबाजी रही. हमारे शॉट सीधे उनके फील्डर के पास जा रहे थे.’ उन्होंने कहा ,‘उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और आखिरी पांच ओवरों में हम 20 रन पीछे रह गए.’

कोहली ने कहा कि आखिरी दो मैच जीतकर उनकी टीम शीर्ष दो में जगह बना सकती है. उन्होंने कहा ‘ कुछ टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जल्दी करती हैं तो कुछ गलत समय पर खराब खेल जाती है. अंक तालिका को देखें तो निचले हाफ की टीमें काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. हमें दो मैच और खेलने हैं और दोनों जीतकर हम शीर्ष दो में रह सकते हैं.’

