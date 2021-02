NZ vs AUS 2nd T20: गप्टिल की तूफानी पारी से हारे कंगारू, जीत दिलाने से चूके स्टोइनिस-सैम्स

मार्टिन गप्टिल के 50 गेंदों में 97 रनों की मदद से न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली.

गप्टिल की पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर 7 विकेट पर 219 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवरों में छह विकेट 113 रनों पर ही गंवा दिए.

Eight sixes from @Martyguptill...including this cracker 🧨#NZvAUSpic.twitter.com/nJ7ng1NPOF