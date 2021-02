कोहली से मिलने के लिए फैन ने तोड़ा सुरक्षा घेरा, मैदान में दौड़ लगाई

कोरोना महामारी के कारण दुनियाभर में खेलों का आयोजन 'बायो बबल' में किया जा रहा है. भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज में भी इसका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन अहमदाबाद टेस्ट के पहले ही दिन एक फैन ने विराट कोहली से मिलने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़ दिया.

सोशल मीडिया पर इस फैन के विराट कोहली से मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारतीय फैन सिक्योरिटी को तोड़ते हुए मैदान पर विराट कोहली से मिलने की कोशिश करता है. फैन को अपनी ओर आता देख कोहली उससे दूर हट जाते हैं. साथ ही वह फैन को भी दूर हटने के लिए कहते हैं. इसके बाद फैन भी वापस स्टैंड्स में लौट जाता है.

Fan breaches security to meet Virat Kohli #INDvsENG pic.twitter.com/qCF7QQn2hj

विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) की क्षमता 1,32,000 दर्शकों की है. लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस डे-नाइट टेस्ट में पचास फीसदी दर्शकों को आने की इजाजत दी गई है. टेस्ट मैच के पहले दिन लगभग 40,000 प्रशंसक मैच देखने पहुंचे.

Fan breached the security. Virat Kohli moves away, fan goes back! pic.twitter.com/6RHj3GuwFu