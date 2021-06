WTC Final: हार से दुखी कोहली ने दिया हिंट- ऐसे नहीं चलेगा... बदल डालेंगे टीम

न्यूजीलैंड के हाथों विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल (WTC) में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट टीम में बदलाव के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की समीक्षा के बाद सही लोगों को लाया जाएगा जो अच्छे प्रदर्शन के लिए सही मानसिकता के साथ उतरें.

भारतीय बल्लेबाजों ने फाइनल में निराश किया, जिससे टीम को 8 विकेट से पराजय झेलनी पड़ी. कोहली ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ खिलाड़ी रन बनाने का जज्बा ही नहीं दिखा रहे हैं.

सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने 54 गेंद में 8 रन बनाए और अपने पहले रन के लिये 35 गेंद खेंली. उसके बाद दूसरी पारी में 80 गेंदों में 15 रन बनाए. न्यूजीलैंड ने 139 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

The @BLACKCAPS dressing room the moment Ross Taylor hit the winning runs in the #WTC21 Final 📹 pic.twitter.com/FAO5vuYGd8