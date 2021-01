IND vs AUS: स्मिथ की आलोचना पर भड़के लैंगर, बोले- ये बकवास, मुझे यकीन नहीं हो रहा

कोच जस्टिन लैंगर ने सिडनी टेस्ट में ऋषभ पंत के बल्लेबाजी गार्ड (क्रीज पर बनाए गए निशान) हटाने की कोशिश के कारण निंदा झेल रहे स्टीव स्मिथ का बचाव किया है. उन्होंने इस आलोचना को ‘बकवास, अनर्गल और सीमा के बाहर ’ बताया.

सिडनी में ड्रॉ रहे टेस्ट के आखिरी दिन पहले सत्र में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान स्मिथ बल्लेबाज का गार्ड मिटाने की कोशिश करते नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेटप्रेमियों और माइकल वॉन समेत पूर्व खिलाड़ियों ने इसकी आलोचना की.

लैंगर ने सोनी नेटवर्क द्वारा आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,‘स्टीव स्मिथ के बारे में जो बकवास मैं पढ़ रहा हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा. सरासर बकवास. जो भी स्टीव को जानता है, उसे पता है कि वह कुछ उटपटांग हरकतें करता रहता है और हम उस पर हंसते हैं.’

उन्होंने कहा ,‘मैंने इस पर निजी तौर पर और सार्वजनिक रूप से भी बात की है कि वह कितना अलग है. वह क्रीज पर जो भी करते हैं, वह इसलिए कि वह सिर्फ खेल के बारे में ही सोचता रहते हैं.’

This is very very poor from Steve smith !! https://t.co/UwUz7zrdzx