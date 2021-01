ICC रैंकिंग: कोहली को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे स्मिथ, विलियमसन की बादशाहत बरकरार

सिडनी टेस्ट के बाद आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है. आईसीसी बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्टीव स्मिथ ने अब भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. स्टीव स्मिथ ने सिडनी टेस्ट में 131 और 81 रनों की पारी खेली थी. इसका फायदा इस कंगारू बल्लेबाज को हुआ है.

स्मिथ के अब 900 रेटिंग अंक हैं, जबकि विराट के 870 रेटिंग अंक हैं. वह पितृत्व अवकाश के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद स्वदेश लौट गए. उनकी पत्नी अनुष्का ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया.

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 919 अंकों के साथ नंबर 1 बने हुए हैं. भारत की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा दो पायदान चढ़कर 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं. पुजारा ने सिडनी टेस्ट में 77 रनों की पारी खेली थी. कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे को एक स्थान का नुकसान हुआ है. अजिंक्य रहाणे अब 7वें स्थान पर खिसक गए हैं.

Kane Williamson retains the top spot!



⬆️ Steve Smith takes second place

⬆️ Henry Nicholls leaps into the top 10



Here's the latest update in the @MRFWorldwide ICC Test Rankings ☝️#ICCRANKINGS pic.twitter.com/nliMxZQQGK