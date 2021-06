'WTC फाइनल में भारत की राह आसान नहीं, सामने होंगी ये चुनौतियां'

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल में भारत की राह आसान नहीं होगी. विरोधी टीम के पास मजबूत तेज गेंदबाज गेंदबाजी आक्रमण है और इंग्लैंड के हालात उनके अनुकूल होंगे. डब्ल्यूटीसी फाइनल साउथैम्पटन में 18 से 22 जून तक खेला जाएगा.

स्टार स्पोर्ट्स के शो ‘गेम प्लान’ पर अगरकर ने भारत उन चुनौतियों पर चर्चा की, जिनका सामना भारत को करना पड़ सकता है. अगरकर ने कहा, ‘निश्चित तौर पर इसमें (न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण में) काफी विविधता है. मेरे कहने का मतलब कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप काइल जेमिसन जैसे गेंदबाज को देखिए जो लंबे हैं और अलग तरह की चुनौती पेश करते हैं.’

अगरकर ने ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की अनुभवी तेज गेंदबाजी जोड़ी के अलावा नील वैगनर की सराहना की जो अपनी तेज गति से किसी को भी हैरान करने की क्षमता रखते हैं.

उन्होंने कहा, ‘बोल्ट और साउदी दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हुए एक गेंद बाहर निकालते हैं तो दूसरी अंदर लेकर आते हैं. इसके बाद वैगनर, जब कुछ मदद नहीं मिल रही होती और पिच सपाट होती है तो वह आकर विकेट हासिल करता है और नियमित तौर पर वह ऐसा कर रहा है. इसलिए चुनौती अलग तरह की होगी.’

