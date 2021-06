WTC फाइनल: सिराज को प्लेइंग XI में मिल सकता है मौका, इस दिग्गज को आराम!

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले में अब कुछ ही दिन बचे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महामुकाबले के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने साउथैम्पटन में अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है. कोरोना प्रोटोकॉल के चलते भारतीय खिलाड़ियों को अभी तीन-चार के समूह में अभ्यास करने की अनुमति है. शुक्रवार से पूरी टीम भारतीय टीम एक साथ अभ्यास के लिए उतरेगी तो यह तेज गेंदबाजों के लिए एक तरह का ऑडिशन होगा.

अभ्यास सत्र के दौरान सबकी नजरें मोहम्मद सिराज पर रहेंगी. क्योंकि टीम प्रबंधन सिराज को फाइनल मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए उत्सुक है. यदि सिराज अभ्यास के दौरान अपनी फिटनेस को साबित करने में सफल रहते हैं, तो उन्हें फाइनल मुकाबले में खिलाया जा सकता है.

