IPL-14 के पहले मैच में 5 खिलाड़ियों का डेब्यू, 6 फीट 8 इंच के दो गेंदबाज शामिल

इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की शुरुआत हो गई है. टूर्नामेंट के 14वें संस्करण का आगाज चेन्नई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच मैच से हो रहा है. आईपीएल-14 के पहले मैच में दोनों ही टीमों के ओर से कुल 5 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं. इसमें दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी लंबाई के लिए भी क्रिकेट जगत में जाने जाते हैं.

ये खिलाड़ी हैं काइल जेमिसन और मार्को जेनसेन. न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन आरसीबी की ओर से डेब्यू कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका के मार्को जेनसेन मुंबई इंडियंस से. इनके अलावा रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस लिन भी डेब्यू कर रहे हैं. ग्लैन मैक्सवेल पहली बार आरसीबी से खेल रहे हैं. वहीं, क्रिस लिन को पहली बार मुंबई इंडियंस के अंतिम ग्यारह में जगह मिली है.

15 करोड़ में बिके जेमिसन

काइल जेमिसन को आरसीबी ने 15 करोड़ में खरीदा. उनका बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपये था. जेमिसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने लंबाई के लिए भी जाने जाते हैं. जेमिसन का कद 6 फीट 8 इंच है और वो इसी वजह से अतिरिक्त उछाल पाते हैं. बल्लेबाजी में वो लोअर ऑर्डर में खेलते हुए हिटिंग भी करते हैं.

We have 3️⃣ players who will be putting on the Red and Gold for the very first time! 😎



Drop a ❤️ to wish them a fabulous RCB debut 🤩#PlayBold #WeAreChallengers #MIvRCB #DareToDream pic.twitter.com/LY4v6zsJka