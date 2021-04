IPL: कोलकाता को आज मुंबई का चैलेंज, बल्ले से कमाल कर पाएंगे 'हिटमैन'?

आईपीएल के 14वें सीजन के 5वें मैच में मंगलवार को चेन्नई में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाली दो बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स चिर प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी लय को कायम रखने के इरादे से उतरेगी. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

पिछले दो सत्र में प्लेआफ में जगह नहीं बना सकी केकेआर ने रविवार को पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराया था. शीर्षक्रम की आक्रामक बल्लेबाजी के बाद दिनेश कार्तिक के 9 गेंदों में 22 रन की मदद से केकेआर ने बेखौफ तेवर अपनाए. कप्तान इयोन मॉर्गन ने टॉस के समय ही संकेत दे दिए थे, जब उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी सुनील नरेन को बाहर रखा.

जोरदार फॉर्म में KKR के नीतीश राणा

नीतीश राणा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने पहली ही गेंद से हमला बोलकर अपने तेवर जाहिर कर दिए. मध्यक्रम में आंद्रे रसेल, कार्तिक और मॉर्गन जैसे बल्लेबाजों के रहते 2020 में भी केकेआर से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन रणनीति के अभाव में ऐसा हो नहीं सका.

इस बार बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को शामिल करके केकेआर ने मध्यक्रम को मजबूत किया है. राणा के कलाई के उपयोग और आक्रामकता का पूरा नजारा रविवार को देखने को मिला, जब राशिद खान के दिए दोहरे झटकों के बावजूद केकेआर ने दबाव बनाये रखा.

राणा के 56 गेंद में 80 रनों के बाद कार्तिक ने 9 गेंद में 22 रन बनाकर टीम को छह विकेट पर 187 रन तक पहुंचाया.

MI vs KKR: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 27 मुकाबले हुए हैं. मुंबई ने 21 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता को 6 में सफलता मिली. पिछले 5 मैचों में भी मुंबई का पलड़ा भारी रहा. उसने 4 मैच जीते.

दरअसल, केकेआर के इरादे पांच बार की चैम्पियन मुंबई से पुराना हिसाब चुकता करने के होंगे. मुंबई के खिलाफ पिछले 12 में से केकेआर ने सिर्फ एक मैच जीता है.

अब मुकाबला मॉर्गन और रोहित शर्मा की कप्तानी का भी है. पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से दो विकेट से हारी मुंबई की नजरें जीत की राह पर लौटने पर लगी होंगी. मुंबई इंडियंस को रोहित के बल्ले से बड़ी पारी के इंतजार है. पहले मैच में रोहित (19) रन आउट हो गए थे.

