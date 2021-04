IPL: वानखेड़े में दीपक हुड्डा ने की छक्कों की बरसात, जड़े 6,6,6,6,6,6

पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाज दीपक हुड्डा ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ तूफानी पारी खेली. उन्होंने सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में छक्कों की बरसात कर दी. 28 गेंदों पर 64 रन बनाने वाले दीपक हुड्डा ने अपनी पारी में 6 छक्के मारे. इसके अलावा उन्होंने 4 चौके भी जड़े.

हुड्डा ने सिर्फ 20 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. यह आईपीएल में किसी अनकैप्टड खिलाड़ी द्वारा दूसरी सबसे तेज हाफ सेंचुरी है. इससे पहले मुंबई इंडियंस के ईशान किशन ने 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ कोलकाता में 17 गेंदों पर हाफ सेंचुरी लगाई थी.

दीपक हुड्डा ने कप्तान केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की. राहुल ने मैच में 50 गेंदों पर 91 रन बनाए. दोनों के अर्धशतक की बदौलत पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 222 रनों का लक्ष्य दिया.

