IPL: नीतीश राणा की जोरदार फिफ्टी, दिवंगत ससुर को समर्पित की अपनी पारी

आईपीएल के 42वें मुकाबले में शनिवार को नीतीश राणा का बल्ला जमकर चला. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली. आईपीएल करियर के 10वें अर्धशतक के बाद उन्होंने मैदान पर सुरिंदर नाम की टी-शर्ट दिखाई.

यहां देखें- आजतक LIVE TV

दरअसल, नीतीश ने अपनी यह खास पारी अपने दिवंगत ससुर को समर्पित की. बीते शुक्रवार को नीतीश के ससुर का निधन हो गया था. नीतीश ने अपने इस पारी में 13 चौके और एक छक्का जड़ा.नीतीश राणा और सुनील नरेन की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत केकेआर 194 रनों का स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा.



कौन हैं सुरिंदर: नीतीश के ससुर कैंसर से जूझ रहे थे, 23 अक्टूबर को उनका निधन हो गया. आईपीएल के चलते नीतीश अपने ससुर से नहीं मिल सके थे. नीतीश आईपीएल के चलते यूएई में हैं. नीतीश की पत्नी सांची मारवाह भारत में हैं. अपनी अर्धशतकीय पारी के बाद नीतीश ने जब टी-शर्ट लहराई तो केकेआर के खिलाड़ी भी ड्रेसिंग रूम में खड़े हो गए.

Sent in to open the innings, @NitishRana_27 responds with a fine 5️⃣0️⃣ and dedicates it to his father in law, who passed away yesterday.#Dream11IPL pic.twitter.com/1LUINkpqpe