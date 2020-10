IPL: आज मुंबई और KXIP में भिड़ंत, पंजाब को प्वाइंट दिला पाएंगे गेल?

आईपीएल के 13वें सीजन के 36वें मैच में रविवार को मुंबई इंडियंस (MI) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की टीमें आमने-सामने होंगी. मुंबई की टीम लगातार 5 मैचों में जीत से बेहद मजबूत नजर आ रही है, दूसरी तरफ क्रिस गेल की वापसी से पंजाब का उत्साह जगा है. दुबई में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

मुंबई एक जीत से प्ले ऑफ के बेहद करीब पहुंच जाएगी, जबकि पंजाब की टीम एक और हार से दौड़ से बाहर हो सकती है. किंग्स इलेवन 8 में से 2 मैच ही जीत पाई है.

MI vs KXIP : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच अब तक 25 मुकाबले (2008-2020) हो चुके हैं. मुंबई ने 14, जबकि पंजाब ने 11 में जीत हासिल की है. इस सीजन में मुंबई ने पंजाब के खिलाफ पिछले मुकाबले में 1 अक्टूबर को 48 रनों से जीत पाई थी.

मुंबई अपनी दमदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से विरोधी टीमों की चुनौती से आसानी से पार पा रही है. पिछले मैच में उसने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी.

अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज मुंबई के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा (251 रन) और उनके सलामी जोड़ीदार क्विंटन डिकॉक (269 रन) अच्छी लय में है, जबकि मध्यक्रम में सूर्यकुमार यादव (243 रन) और ईशान किशन (186 रन) भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

