कैसे गुजरे क्वारनटीन के दिन? 'हिटमैन' रोहित ने कोच शास्त्री को दिया ये जवाब

'हिटमैन' रोहित शर्मा दो हफ्ते तक पृथकवास पर रहने के बाद मेलबर्न में भारतीय टीम से जुड़ गए. रोहित के स्क्वॉड में शामिल होने से टीम को मजबूती मिली है. दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज कर आत्मविश्वास से भरी हुई है. एडिलेड में पहले टेस्ट मैच में अपने न्यूनतम स्कोर 36 रन पर आउट होने के बाद भारतीय टीम ने मेलबर्न में शानदार वापसी कर चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुख्य कोच रवि शास्त्री इस सलामी बल्लेबाज से पूछ रहे हैं, ‘पृथकवास के दिन कैसे गुजरे दोस्त.’ इस पर रोहित ने कहा कि वह अधिक युवा महसूस कर रहे हैं.

