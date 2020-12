महिला वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, जानें कब और कहां होंगे भारत के मुकाबले

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2022 के महिला वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. आईसीसी ने मंगलवार को 31 मैचों के कार्यक्रम की घोषणा की. 50 ओवरों के प्रारूप का यह वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड के छह शहर इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे, जिसमें ऑकलैंड, टौरंगा, हेमिल्टन, वेलिंग्टन, क्राइस्टचर्च और डुनेडिन शामिल हैं. न्यूजीलैंड और क्वालिफायर के बीच उद्घाटन मैच 4 मार्च को टौरंगा में आयोजित किया जाएगा.

भारतीय टीम 6 मार्च को टौरंगा में क्वालिफायर टीम के खिलाफ मैच के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारतीय टीम 10 मार्च को हेमिल्टन के सेडॉन पार्क में मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी. इसके बाद 12 मार्च को हेमिल्टन में ही एक और क्वालिफायर मैच खेलेगी.

16 मार्च को टौरंगा में भारतीय महिलाओं का सामना इंग्लैंड से होगा. ये दोनों टीमें पिछले वर्ल्ड कप (2017) की फाइनलिस्ट थीं. इंग्लैंड ने उस फाइनल में बाजी मारी थी.

The 12th edition of the ICC Women's @cricketworldcup will take place in New Zealand from 4 March to 3 April in 2022 🎉



Who will lift the trophy this time? 🏆 #WWC22 pic.twitter.com/1YWUjgpLjb — ICC (@ICC) December 15, 2020

भारतीय टीम के बाकी लीग मुकाबले ऑस्ट्रेलिया, क्वालिफायर और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रमशः 19 मार्च, 22 और 27 मार्च को ऑकलैंड, हेमिल्टन और क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे.

वेलिंग्टन और क्राइस्टचर्च क्रमश: 30 और 31 मार्च को सेमीफाइनल की मेजबानी करेंगे, जबकि क्राइस्टचर्च 3 अप्रैल को फाइनल की मेजबानी करेगा.

पूरा शेड्यूल -

बे ओवल, टौरंगा

4 मार्च 2022 न्यूजीलैंड vs क्वालिफायर

6 मार्च 2022 क्वालिफायर vs भारत *

8 मार्च 2022 ऑस्ट्रेलिया vs क्वालिफायर *

11 मार्च 2022 क्वालिफायर vs दक्षिण अफ्रीका *

14 मार्च 2022 दक्षिण अफ्रीका vs इंग्लैंड *

16 मार्च 2022 इंग्लैंड vs भारत *

18 मार्च 2022 क्वालिफायर vs क्वालिफायर

यूनिवर्सिटी ओवल, डुनेडिन

5 मार्च 2022 क्वालिफायर vs दक्षिण अफ्रीका

7 मार्च 2022 न्यूजीलैंड vs क्वालिफायर

9 मार्च 2022 क्वालिफायर vs इंग्लैंड

सेडॉन पार्क, हेमिल्टन

5 मार्च 2022 ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड *

10 मार्च 2022 न्यूजीलैंड vs भारत *

12 मार्च 2022 क्वालिफायर vs भारत *

14 मार्च 2022 क्वालिफायर vs क्वालिफायर

17 मार्च 2022 न्यूजीलैंड vs दक्षिण अफ्रीका *

21 मार्च 2022 क्वालिफायर vs क्वालिफायर *

22 मार्च 2022 भारत vs क्वालिफायर *

बेसिन रिजर्व, वेलिंग्टन

13 मार्च 2022 न्यूजीलैंड vs ऑस्ट्रेलिया

15 मार्च 2022 ऑस्ट्रेलिया vs क्वालिफायर

22 मार्च 2022 दक्षिण अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया

24 मार्च 2022 दक्षिण अफ्रीका vs क्वालिफायर

25 मार्च 2022 क्वालिफायर vs ऑस्ट्रेलिया

27 मार्च 2022 इंग्लैंड vs क्वालिफायर

30 मार्च 2022 सेमीफाइनल-1

ईडन पार्क, ऑकलैंड

19 मार्च 2022 भारत vs ऑस्ट्रेलिया *

20 मार्च 2022 न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड

हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च

24 मार्च 2022 इंग्लैंड vs क्वालिफायर *

26 मार्च 2029 न्यूजीलैंड vs क्वालिफायर

27 मार्च 2022 भारत vs दक्षिण अफ्रीका *

31 मार्च 2022 सेमीफाइनल-2 *

3 अप्रैल 2022 फाइनल *

(*day/night)