चेपॉक: अक्षर पटेल बोले- विदेशों में घसियाली पिच मिलने पर हम तो कभी शिकायत नहीं करते

टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने स्पिनरों के लिए फायदेमंद पिचों की आलोचना को गलत करार दिया है. उन्होंने कहा कि जब विदेशों में हमें घसियाली पिच पर खेलना होता है, तो हम कभी भी इसका शिकायत नहीं करते है और ऐसे में मानसिकता में बदलाव करने की जरूरत है.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकन वॉन ने दूसरे टेस्ट के दौरान चेपॉक की पिच को ‘कम तैयार’ करार दिया था, लेकिन भारत ने दोनों पारियों में लगभग 180 ओवरों की बल्लेबाजी की और इस दौरान दो बल्लेबाजों ने शतक तथा तीन ने अर्धशतक लगाया है.

अक्षर ने कहा, ‘अगर आप पिच के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गेंद हेलमेट से टकराई है. गेंद सामान्य तरीके से स्पिन हो रही है. हम (दोनों टीमें) एक ही पिच पर खेल रहे हैं और रन बना रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई समस्या होनी चाहिए.’

Axar Patel: 2/15

Ashwin: 1/28



