IND vs AUS: चौथे टेस्ट से पहले ब्रिस्बेन के रिकॉर्ड की बातें कर रहे रिकी पोंटिंग

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा सीरीज की निर्णायक जंग ब्रिस्बेन में होगी. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि भारतीय टीम फिटनेस से जूझ रही है. गाबा में ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे में ब्रिस्बेन में होने वाले चौथे टेस्ट में मेजबान टीम को फायदा मिलेगा.

भारतीय बल्लेबाजों ने अपार धैर्य का परिचय देते हुए तीसरा टेस्ट ड्रॉ कराया. चौथा और आखिरी टेस्ट 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा. मैच में स्टार हरफनमौला रवींद्र जडेजा और हनुमा विहारी चोटिल हो गए, जो आखिरी टेस्ट नहीं खेल सकेंगे.

Our camera was there to catch India's instant reaction to a gutsy draw after five days of high-quality Test cricket at the SCG #AUSvIND pic.twitter.com/5JUud9Nvhu