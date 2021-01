सुबह जूते का फीता नहीं बांध पा रहे थे अश्विन, दर्द में गुजरी रात, लेकिन बल्ले से कर दिया हैरान

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट के 5वें दिन रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने जो पारी खेली, वो क्रिकेट के इतिहास में लंबे वक्त तक याद की जाएगी. दोनों की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के जीत के मंसूबों पर पानी फेर दिया. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और रिषभ पंत की बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद विहारी-अश्विन की जोड़ी ने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हर रणनीति को नाकाम कर दिया और नतीजा ये रहा कि सिडनी टेस्ट ड्रॉ के साथ खत्म हुआ.

इस बेहद रोमांचक मुकाबले में चोटिल अश्विन की जूझारू पारी देखने के बाद उनकी पत्नी प्रीति अश्विन ने ट्वीट करके बताया कि स्पिनर एक रात पहले तक कितने भयंकर दर्द गुजर रहे थे. स्पिनर की हालत आज सुबह तक ऐसी नहीं थी कि वो सीधे खड़े भी हो सकें. प्रीति का ट्वीट पढ़कर अश्विन की आंखों में आंसू आ गए. उन्‍होंने हमेशा साथ देने के लिए प्रीति का शुक्रिया अदा किया.

Instant tears!! 😭Thanks for being there with me through all this🙏🙏 https://t.co/aauA4Bg7Dy