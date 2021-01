IND vs AUS: चोटिल हनुमा ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर, जडेजा की जगह ले सकते हैं शार्दुल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की फिटनेस समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं. सिडनी में ड्रॉ रहे तीसरे टेस्ट के नायक हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट नहीं खेल सकेंगे. समझा जाता है कि मैच के बाद विहारी को स्कैन के लिए ले जाया गया. इसकी रिपोर्ट मंगलवार की शाम तक आने की उम्मीद है.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने हालांकि बताया कि विहारी अगले मैच तक फिट नहीं हो सकेंगे, जो 15 जनवरी से शुरू हो रहा है. आंध्र के इस खिलाड़ी ने 161 गेंदों में 23 रन बनाकर आर अश्विन के साथ मिलकर मैच बचाया.

एक सूत्र ने कहा, ‘स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद ही विहारी की चोट के बारे में पता चल सकेगा, लेकिन ग्रेड वन चोट होने पर भी उन्हें चार सप्ताह बाहर रहना होगा और उसके बाद रिहैबिलिटेशन से गुजरना होगा. सिर्फ ब्रिस्बेन टेस्ट ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से भी वह बाहर रह सकते हैं.’

