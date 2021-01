IND vs AUS: रिपोर्ट में दावा- बुमराह आधे फिट रहे तो भी ब्रिस्बेन टेस्ट में खेलेंगे

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिट नहीं हैं. वह पेट में खिंचाव से परेशान हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह आधे फिट रहे तो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से खेलेंगे. ब्रिस्बेन टेस्ट 15 जनवरी से खेला जाना है. यहां सीरीज की निर्णायक जंग होगी.

टीम इंडिया पहले से ही अपने चोटिल खिलाड़ियों को लेकर परेशान है. और अब इस कड़ी में जसप्रीत बुमराह का भी नाम जुड़ गया है. तेज गेंदबाजों की बात करें, तो मोहम्मद शमी, उमेश यादव और ईशांत शर्मा चोटिल होने की वजह से पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

बीसीसीआई सूत्र ने एएनआई से कहा कि तीन दिनों के आराम के बाद बुमराह आधे फिट रहे तो भी वह ब्रिस्बेन टेस्ट में उतरेंगे.

Ind vs Aus: 'Bumrah will play in Brisbane even if 50 per cent fit'



