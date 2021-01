IND vs AUS: रहाणे बोले- सिडनी में क्वारनटीन होना आसान नहीं, जानिए ऐसा क्यों कहा?

भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बुधवार को यह कहकर पृथकवास (Quarantine controversy) को लेकर उठे विवाद को कम करने की कोशिश की. रहाणे ने कहा की उनकी टीम कड़े जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से परेशान नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि जब फाइव स्टार होटल के बाहर जिंदगी सामान्य नजर आती है, तब कमरों में बंद रहना चुनौतीपूर्ण है.

अज्ञात मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भारतीय टीम सिडनी में पृथकवास के नियमों के कारण नाखुश है. खिलाड़ियों को होटल में ही रहना पड़ रहा है तथा ब्रिस्बेन में चौथे टेस्ट मैच के लिए इससे भी कड़े नियम जारी किए गए हैं, जहां खिलाड़ी अपने कमरों से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे.

भारतीय कप्तान ने इस संबंध में पूछे गए कई सवालों के जवाब में कहा, ‘हम इससे परेशान नहीं हैं, लेकिन हां यह कुछ चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सिडनी में जिंदगी सामान्य नजर आती है. हम कतई परेशान नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यहां हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं.’

Quarantine life is a challenge. We know the life outside in Australia is normal. We know how to handle it. As a team, we want to do well and play some good cricket - Captain @ajinkyarahane88 #AUSvIND pic.twitter.com/vaeGlp0MZz