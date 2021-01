IND vs AUS: कैसी होगी सिडनी की पिच? खुद क्यूरेटर ने बताया SCG का हाल

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) के क्यूरेटर एडम लेविस ने बुधवार को कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के लिए कड़ा विकेट तैयार किया जा रहा है, जिस पर पर्याप्त घास भी होगी. लेविस ने कहा कि इस साल के बदलते मौसम को देखते हुए उन्होंने गुरुवार से शुरू होने वाले मैच के लिए काफी अच्छा विकेट तैयार किया है.

उन्होंने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मौसम हमारे लिए चिंता का विषय था और सिडनी में टेस्ट मैच नहीं खेले जाने की बात भी हो रही थी. हम जानते हैं कि इस तरह के टेस्ट मैच की तैयारी के लिए कितने प्रयास करने होते हैं और आपको यह समझना होता है कि यह हमारे लिए बड़े फाइनल जैसा है.’

लेविस ने कहा, ‘यह हमारे लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण दौर है. हमने अपनी तरफ से मौसम के अनुसार तैयारियां की हैं और हमें लगता कि हमने वास्तव में अच्छा विकेट तैयार किया है.’

