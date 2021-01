IND vs AUS: मयंक बाहर, सैनी करेंगे टेस्ट डेब्यू- सिडनी टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट गुरुवार से सिडनी में खेला जाएगा. मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया गया है. रोहित शर्मा की वापसी हुई है. वह टीम के उपकप्तान हैं. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर 43 साल बाद टेस्ट में जीत हासिल करने की चुनौती है. तेज गेंदबाज नवदीप सैनी डेब्यू करेंगे.

मौजूदा सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. नियमित कप्तान विराट कोहली की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम ने मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मात दी थी. इससे पहले टीम इंडिया को एडिलेड में हार का सामना करना पड़ा था, जहां उसे दूसरी पारी में 36 रनों पर आउट होने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी.

'हिटमैन' रोहित देंगे टीम को मजबूती

सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल बाहर हैं. टीम को मजबूती देने के लिए 'हिटमैन' रोहित शर्मा की वापसी हुई है. केएल राहुल के चोटिल होने से हनुमा विहारी की जगह प्लेइंग इलेवन में बरकरार रही. विहारी पिछली तीन पारियों में 45 रन ही बना पाए हैं. विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत अंतिम एकादश में बने हुए हैं.

सिडनी टेस्ट: प्लेइंग इलेवन इस प्रकार -

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी (डेब्यू).



