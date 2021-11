Indian Super League: शुरू हुआ फुटबॉल का महासमर, ISL के पहले मैच में भिड़े ATK मोहन बागान और केरला ब्लास्टर्स

Live TV इंडियन सुपर लीग का 8वां सीजन 19 नवंबर से शुरू हो रहा है. भारतीय फुटबॉल के लिए इंडियन सुपर लीग पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बन चुका है. इस लीग के 8वें सीजन की शुरुआत एक बड़े मुकाबले से होगी. 19 नवंबर को इस सीजन का पहला मैच एटीके मोहन बागान और केरला ब्लास्टर्स के बीच फटोर्दा में खेला जाएगा. पिछले सीजन में इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में एटीके मोहन बागान ने केरला ब्लास्टर्स पर दोनों मैचों में जीत दर्ज की थी.

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी सभी मुकाबले गोवा में ही खेले जाएंगे. गोवा में होने वाले इंडियन सुपर लीग के इस सीजन में 11 टीमें हिस्सा लेंगी. 2020-21 के सत्र की विजेता टीम मुंबई सिटी है, मुंबई ने फाइनल मुकाबले में एटीके कोलकाता को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी.

Not over yet. #ATKMBKBFC #YennumYellow #KBFC #കേരളബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് pic.twitter.com/mcTNQsPdNc — K e r a l a B l a s t e r s F C (@KeralaBlasters) November 19, 2021

इस सीजन के लिए लीग के नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. अब टीमें मैदान पर 7 भारतीय खिलाड़ियों के साथ 4 विदेशी खिलाड़ी ही उतार सकती है, पहले विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 5 होती थी.

मार्च 2022 तक चलने वाले इंडियन सुपर लीग के इस सीजन के पहले 55 मैचों के शेड्यूल की घोषणा हो चुकी है और आगे होने वाले मुकाबलों का शेड्यूल भी जल्द घोषित किया जाएगा. भारतीय फुटबॉल फैंस के बीच इंडियन सूपर लीग सीजन दर सीजन अपनी अच्छी पैठ बनाता जा रहा है. पहले हफ्ते का शेड्यूल इस प्रकार है....

19 नवंबर 2021- एटीके मोहन बागान VS केरला ब्लास्टर्स

20 नवंबर 2021- बैंगलोर VS नॉर्थ ईस्ट यूनाईटेड

21 नवंबर 2021- ईस्ट बंगाल VS जमशेदपुर

22 नवंबर 2021- मुंबई सिटी VS गोवा

23 नवंबर 2021- हैदराबाद VS चेन्नय्यन एफसी

सभी मुकाबले शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होंगे.

