इंग्लैंड के स्पिन सलाहकार ने माना- हमारे खिलाड़ियों को टर्निंग पिच का पता था

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में चेपॉक की पिच को लेकर हो रही बातों को तूल नहीं देते हुए इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजी सलाहकार जीतन पटेल ने अपनी बात रखी है. सोमवार को उन्होंने कहा कि हर किसी को पता था कि उपमहाद्वीप की पिचें स्पिन गेंदबाजी की मददगार होंगी.

शेन वॉर्न और माइकल वॉन के बीच इस पिच को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हुई थी, जबकि इंग्लैंड के सहायक कोच ग्राहम थोर्प ने इसे चुनौतीपूर्ण करार दिया था.

पटेल ने तीसरे दिन के खेल के बाद कहा, ‘श्रीलंका में पहले टेस्ट में पहले ही दिन से गेंद स्पिन ले रही थी. हमें एक इकाई के रूप में पता था कि उपमहाद्वीप में विकेट स्पिनरों की मददगार होती है. बाहर वालों के लिए यह नई बात होगी.’

A superb century from R Ashwin leaves us with a target of 482 in the fourth innings.



