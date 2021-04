IPL: Twitter पर हीरो बने जडेजा, शास्त्री से सहवाग तक...ऐसा रहा रिएक्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 के 19वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 69 रनों से हरा दिया. चेन्नई की जीत के हीरो रवींद्र जडेजा रहे. उन्होंने न सिर्फ बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरीं, बल्कि फील्डिंग में भी कमाल कर दिखाया.

जडेजा आरसीबी की टीम पर अकेले भारी पड़े. उन्होंने 28 गेंदों पर 62 रनों की तूफानी पारी खेली. जडेजा ने 4 चौके और 5 छक्के जड़े. उनके ये पांचों छक्के पारी के आखिरी ओवर में आए. बल्ले से धमाका करने के बाद जडेजा ने गेंद से कमाल किया. उन्होंने 4 ओवरों में 13 रनों देकर 3 विकेट चटकाए. जडेजा ने ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और वॉशिंगटन सुंदर को पवेलियन भेजा. इसके अलावा उन्होंने एक रन आउट भी किया.

रवींद्र जडेजा के ऑलराउंड खेल की खूब चर्चा हो रही है. टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री से लेकर पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने जडेजा की तारीफ की है. जडेजा ट्विटर पर हीरो पर बन गए हैं. फैन्स ने उनके प्रदर्शन पर कुछ ऐसे रिएक्ट किया है.

Jadeja cleans up ABD, it’s all over for RCB — Cricketwallah (@cricketwallah) April 25, 2021

In the #jadeja match, CSK wins by 69 runs .Reaches top of the tables. Batting first on this wicket by #Dhoni shows his reading of the pitch is ultimate. #RCBvsCSK — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) April 25, 2021

One of the best all-round performances one will ever see in a T20 game. So good to see @ChennaiIPL in ominous form and doing so well #CSKvRCB pic.twitter.com/53vzNBrIBZ — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) April 25, 2021

Ball 6 aur run 37. Only Sir Jadeja can do it. Unbelievable hitting against the purple cap holder. #CSKvRCB — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 25, 2021

वैसे तो जडेजा ने तीनों ही क्षेत्रों में कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरी ओवर में उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग ने सभी को आकर्षित किया. जडेजा ने आईपीएल के इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हर्षल पटेल को निशाने पर लिया.

उन्होंने उनके ओवर में पांच छक्के और 1 चौका मारा. इस ओवर में कुल 37 रन बने. आईपीएल के इतिहास में ये दूसरा मौका है, जब किसी एक गेंदबाज के ओवर में 37 रन बने हैं. इससे पहले 2011 के सीजन में पी. परमेश्वरन (कोच्चि टस्कर्स केरल) के ओवर में 37 रन बने थे. तब क्रिस गेल (RCB) बल्लेबाज थे.